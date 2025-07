Neun Konzerte: Mur-Szene-Graz präsentiert Weltmusik auf dem Mariahilferplatz

Die Mur-Szene-Graz bringt mit neun Terminen im Juli und August faszinierende Weltmusik an den Mariahilferplatz.

GRAZ. Die Mur-Szene-Graz feiert in diesem Jahr ein bedeutsames Jubiläum – 20 Jahre.Visibility, die sich auf die Förderung von Weltmusik spezialisiert hat. Die Veranstaltung startet am 24. Juli am Mariahilferplatz und umfasst ein spannendes Programm bis zum 9. August. An jedem Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Besucherinnen und Besucher mit Konzerten bei freiem Eintritt verwöhnt. Der Beginn der Veranstaltungen ist um 20 Uhr. Diese einzigartige Initiative hat zur Verbreitung globaler Klänge und Kulturen in der steirischen Landeshauptstadt beigetragen und fördert das interkulturelle Miteinander.

Von Jazz bis Latin

Am ersten Wochenende sorgt der talentierte Pianist Karen Asatrian mit seinem Ensemble Armenian Spirit am Donnerstag, den 24. Juli, für „einzigartige Gerichte“ aus Musik, die kulturelle Einflüsse aus Uruguay, dem Irak, Kroatien und Österreich vereinen. Am Freitag, 25. Juli, wird die Latin-Funk-Band „Columna de Fuego“, gegründet vom Pianisten Hamlet Fiorilli, die Bühne betreten und kolumbianische Rhythmen mit kraftvollem Sound kombinieren. Den krönenden Abschluss am Eröffnungswochenende machen Seydou Traoré und das Ensemble Humanité, die mit traditioneller westafrikanischer Musik und Jazz für ein unvergessliches Erlebnis sorgen. Traoré wird dabei Instrumente wie die Ngoni, eine Harfe, und das Balafon, ein Xylofon, spielen und in seiner Muttersprache Bamaná singen.

Internationale Klänge

Am zweiten Wochenende wird das Trio Infernal mit Paula Barembuem am Donnerstag, 31. Juli, die Bühne betreten. Die Band kombiniert Jazz mit Tango und modernen Club-Grooves wie House und Drum’n’Bass. Am Freitag, 1. August, wird das Meretrio auf der Bühne stehen, das frisch ihr elftes Album veröffentlicht hat, inspiriert von der afro-brasilianischen Musiktradition. Ihnen wird der Flötist und Saxophonist Henrich von Kalnein von der Jazz Big Band Graz zur Seite stehen. Am Samstag, 2. August, kommt das Jonathan Kreisberg Organ Trio, das bereits international für Aufsehen gesorgt hat.

Krönender Abschluss

Den Abschluss des Festivals wird das Duo Seitinger und Meierhofer am Donnerstag, 7. August, einläuten, indem sie Lieder im obersteirischen Dialekt präsentieren, die Jazz, Volksmusik und Pop-Elemente vereinen. Am Freitag, 8. August, zeigen Raphael Wressnig und Donniele Graves, wie Old School auf New School trifft – ein musikalisches Erlebnis, das funkige, soulige und bluesige Elemente umfasst. Den feierlichen Abschluss am Samstag, 9. August, bildet die Ismael Barrios Salsa Explosion, die mit ihrer energiegeladenen Musik das Publikum mitreißen wird.

Alle Termine

Für aktuelle Informationen und eventuelle Programmänderungen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite murszene-graz.at.

