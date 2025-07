Neun Verdächtige festgenommen nach Ausschreitungen während der Meisterfeier von Sturm

Nach den gewalttätigen Vorfällen bei der Meisterfeier des SK Sturm Graz am 24. Mai hat die Polizei neun Tatverdächtige identifiziert. Ein 25-jähriger Mann, der bereits vorbestraft ist, befindet sich in Untersuchungshaft.

GRAZ. Die Meisterfeier, die nach dem letzten Bundesligaspiel der Saison stattfand, endete in Chaos und Gewalt. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat mittlerweile erste Ermittlungserfolge vermelden können. Durch die Auswertung von Videos und umfangreiche Ermittlungen konnten neun Männer im Alter von 24 bis 53 Jahren als Teil der Ausschreitungen identifiziert werden. Diese Vorfälle ereigneten sich nach dem Bundesligaspiel gegen den Wolfsberger AC und umfassen die anschließende Feier auf dem Stadionvorplatz. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt, darunter fünf Sicherheitskräfte und zwei Polizeibeamte.

Veranstaltung vorzeitig beendet



Der Polizei zufolge begann die Gewalt mit dem Zünden von Pyrotechnik in der Menschenmenge, was zu einer Eskalation der Situation führte. Sicherheitskräfte und Polizei wurden unter anderem mit Holzlatten, Glasflaschen, Bierbänken und Mülltonnen attackiert. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wurde ein größeres Polizeiaufgebot mobilisiert. In der Folge wurde die Veranstaltung vorzeitig beendet.

Eine Festnahme, acht Anzeigen



Der 25-jährige Grazer, der bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft ist, wurde vergangene Woche festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Er verweigerte die Aussage zu den Vorwürfen. Die Anklagepunkte umfassen unter anderem mehrfacher schwerer Körperverletzung sowie versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Zurzeit laufen die Ermittlungen gegen die acht weiteren Tatverdächtigen, die aus Graz und Wien stammen, und welche ebenfalls der Staatsanwaltschaft angezeigt wurden.

