„Neunerhaus“-Jahresbilanz: 20.000 kostenlose Mahlzeiten und 1.300 betreute Personen

Der Jahresbericht 2024 des Vereins „Neunerhaus“ gewährt aufschlussreiche Einblicke in die Bedürfnisse obdachloser Menschen in Wien. Im vergangenen Jahr wurden etwa 1.300 Menschen in den Wohnangeboten des Vereins betreut, mehr als 20.000 kostenlose Mahlzeiten ausgegeben und rund 6.000 Personen im Gesundheitszentrum behandelt.

WIEN/MARGARETEN. „Du bist wichtig“ als Motto des Vereins „Neunerhaus“ spiegelt sich in den vielseitigen Hilfsangeboten wider. Die aktuellen Statistiken des Jahresberichts zeigen, wie dringlich diese Hilfe notwendig ist.

Die Angebote des „Neunerhauses“ sind speziell für Personen gedacht, die sich kein Zuhause mehr leisten können, obdachlos sind, keine Krankenversicherung haben oder von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Eine innovative Maßnahme ist die Ausbildung ehemaliger Bedürftiger zu Mitarbeitenden, sogenannten „Peers“. Im vergangenen Jahr haben 116 Personen diese Ausbildung erfolgreich absolviert, um als direkte Ansprechpartner anderen in ähnlichen Situationen helfen zu können.

„Hier wurde mir geholfen“

Der Bericht gewährt nicht nur Einblicke in die Anzahl der Hilfsangebote an den verschiedenen Standorten, sondern er erzählt auch die Geschichten der Menschen, die mit diesen Angeboten in Kontakt kommen. Diese Geschichten sind oft von Bewegungslosigkeit prägend und zielen darauf ab, das Bewusstsein für die Herausforderungen von Obdachlosigkeit zu schärfen. „Hier wurde mir geholfen“, beschreibt ein Betroffener die grundlegend positive Erfahrung, die er im „Neunerhaus“ gemacht hat.

Ein wichtiger Standort des Vereins ist das „Neunerhaus Café“ in der Margaretenstraße 166 im 5. Bezirk. Dort wurden im letzten Jahr über 19.594 Mahlzeiten und 40.752 Getränke gegen eine freiwillige Spende angeboten. Zusätzlich fanden dort 974 Peer-Gespräche statt, die eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene darstellen.

Das Angebot umfasst auch medizinische Hilfe in einer eigenen Arztpraxis, die in Kooperation mit lokalen Spitälern und Ärzten betrieben wird. Hier werden nicht nur akute, sondern auch chronische Beschwerden behandelt, und psychologische Unterstützung in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen angeboten. Die häufigsten Themen der Betroffenen im letzten Jahr waren Familie, Wohnen und Gesundheit – Aspekte, die oft eng miteinander verbunden sind.

Zusätzlich bietet das „Neunerhaus“ auch speziellen Service für Haustiere der Obdachlosen an. Im vergangenen Jahr wurden 1.906 Tiere, darunter Hunde, Katzen und Kleintiere, versorgt, was den ganzheitlichen Ansatz des Vereins unterstreicht.

Freuden des Alltags

Der Verein betreibt insgesamt drei Wohnhäuser, die 176 Menschen ein Zuhause bieten. An den Standorten in der Billrothstraße, der Hagenmüllergasse und der Kudlichgasse steht neben einem sicheren Aufenthaltsort auch eine persönliche Betreuung zur Verfügung, um den Bewohnern ein würdiges Leben und soziale Teilhabe zu ermöglichen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das „Neunerhaus“ wesentlichen Einfluss auf die Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung hat. Es bietet den Menschen Wege, ihr Leben neu zu gestalten und nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die kleinen Freuden des Alltags zu erleben.

