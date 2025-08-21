Neustift: AV Stubai hat ein neues Gipfelkreuz am Gamsspitzl aufgestellt

Am Gamsspitzl, einer beeindruckenden Erhebung zwischen der Seblas- und Brennerspitze, wurde kürzlich ein neues Gipfelkreuz enthüllt.

NEUSTIFT. Mit einer Höhe von 2.738 Metern ist das Gamsspitzl ein markanter Punkt am Kamm zwischen Seblas- und Brennerspitze, der sich bisher vor allem bei Skitourengehern großer Beliebtheit erfreute. Diese Attraktivität wird nun durch das neu errichtete Gipfelkreuz und die angelegte Wanderroute zusätzlich gesteigert. Das imposante Kreuz, welches neben dem großen Steinmann am Gipfel steht, wurde von lokalen Handwerkern aus Holz und Metall gefertigt und trägt das Logo des Alpenvereins Stubai.

﻿Positive Entwicklungen für den Bergtourismus



Die Umsetzung der Idee für das Gipfelkreuz resultierte aus einer großzügigen Spende zweier älterer Mitglieder des Alpenvereins aus Deutschland. „Als wir ihnen den Vorschlag unterbreiteten, einen Teil des Geldes für das Kreuz zu verwenden, waren sie überglücklich“, berichtet Obmann Armin Stern. Parallel dazu wurden in Absprache mit Christian Volderauer, dem Wirt der Milderaunalm, bereits Pläne zur Lenkung von Skitouren erarbeitet. Mit dem neuen „Tourenziel“ konnte die Umsetzung vorangetrieben werden. Schließlich wurde das dreieinhalb Meter hohe Kreuz mit Unterstützung von örtlichen Firmen direkt auf den Gipfel geflogen.

Zustieg und feierliche Einweihung



Von der Milderaunalm aus beträgt die Gehzeit zum Gamsspitzl etwa 3,5 Stunden. Ein leicht kürzerer Aufstieg von der Brandstattalm schafft die Strecke in ungefähr 3 Stunden. Der Zugang zum Gipfel ist als „mittelschwierig“ klassifiziert, was ihn für Wanderer mit etwas Erfahrung geeignet macht. Zudem kann man das Gamsspitzl im Rahmen einer Überschreitung von der Brenner- zur Seblasspitze erreichen. Die feierliche Einweihung des neuen Gipfelkreuzes findet am Sonntag, dem 28. September, statt, geleitet von Bergpfarrer Pater Peter Rinderer. Zu diesem Anlass lädt der Alpenverein Stubai zur Gemeinschaftswanderung ein, die auch für Nicht-Mitglieder offen ist. Weitere Informationen sind auf der Website des Alpenvereins verfügbar!

Das könnte Sie auch interessieren: Pater Peter Rinderer & sein „Bergpfarrer“-Kanal, der Tausende Follower hat

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Neustift hier.

Entdecken Sie mehr Meldungen aus dem Stubai- und Wipptal hier.