Neustifter Sonntags-Matinee: Gala der Wienerlieder aus Neustift

Erleben Sie die Neustifter Sonntags-Matinee am 06. April 2025 in der Buschenschank Wolff, gelegen in der Rathstraße 46, 1190 Wien. Diese Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis mit einer Vielzahl von Künstlern, die das traditionelle Wienerlied sowie griechische Klänge zelebrieren. Die Gala wird ein musikalisches Highlight bieten mit Auftritten von großartigen Künstlern wie Charlotte Ludwig, Christl Prager, Herbert Sobotka, Kurt Strohmer zusammen mit den Sirtaki Schrammeln, bestehend aus Christian Höller, Kosta Liaskos und Harry Kucera. Auch Anna Ludwig wird mit ihren bezaubernden Mundart-Gedichten das Publikum unterhalten. Ein herzlicher Dank gilt Frau Renate Wolff sowie dem freundlichen Servicepersonal, das uns herzlich willkommen hieß und die Tür aufhielt, trotz der Umwege, die wir aufgrund des Stadtmarathons nehmen mussten. Die frühzeitige Ankunft im Lokal gab uns die Gelegenheit, uns bei einem leckeren Getränk zu entspannen und auf die bevorstehende Gala zu freuen. Die aufgeführten Künstlerinnen und Künstler boten eine wunderbare Mischung aus Wiener Charme und griechischer Heiterkeit. Ihre Darbietungen waren nicht nur unterhaltsam, sondern luden auch zum Mitsingen und Tanzen ein. Die Atmosphäre im Lokal war aufgeladen mit positiver Energie und Freude. Die kulinarischen Köstlichkeiten, die serviert wurden, waren ein Genuss, und das aufmerksame Team von Buschenschank Wolff sorgte dafür, dass sich jeder Gast wohlfühlte. Die Gastfreundschaft und die freundliche Atmosphäre machen diesen Ort zu einem idealen Ziel für solche kulturellen Veranstaltungen. Besonders möchte ich mich bei Charlotte Ludwig für die Einladung bedanken, die es uns ermöglicht hat, Teil dieses wundervollen Ereignisses zu sein. Ihr Einsatz für die Förderung der Wiener Kultur und Tradition verdient höchste Anerkennung. Wir freuen uns auf eine weitere wunderschöne Matinee und hoffen, dass viele von Ihnen die Gelegenheit nutzen können, dieses einmalige Erlebnis mit uns zu teilen. Mit freundlichen Grüßen,

Harry und Renate Blatterer

Anbei finden Sie eine Fotoserie von der Veranstaltung, die einige der emotionalsten und unterhaltsamsten Momente eingefangen hat.











