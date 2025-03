New Construction: Groundbreaking for Exclusive Condominiums on Rechbauerstraße

Im Herzen des Grazer Herz-Jesu-Viertels entstehen derzeit exquisite Eigentumswohnungen in der Rechbauerstraße, die eine einladende Atmosphäre für Eigennutzer oder als Kapitalanlage bieten. Der Spatenstich für dieses vielversprechende Wohnprojekt ist bereits erfolgt.

GRAZ. Ein absoluter Glücksgriff für den Grazer Wohnungsmarkt: Im begehrten Herz-Jesu-Viertel wird ein einzigartiges Wohnprojekt mit 49 hochwertigen Neubauwohnungen realisiert, die über großzügige Freiflächen verfügen. Dazu gehören Eigengärten, Balkone, Loggien und Terrassen. Besonders hervorzuheben ist die hauseigene Tiefgarage, die in dieser gefragten Lage eine seltene Annehmlichkeit darstellt. Zukünftige Bewohner können sich auf erstklassigen Wohnkomfort und eine idyllische Lage freuen, die einen ruhigen Innenhofbereich umfasst und reichlich Sonnenlicht bietet.

Neubauwohnungen und Altbau-Stadtvilla

Von der charmanten Gartenwohnung bis zur beeindruckenden Penthouse-Wohnung mit Blick auf die malerische Herz-Jesu-Kirche – hier bleiben keine Wünsche offen. Die Wohnungen werden in bewährter BEWO-Qualität erstellt, begleitet von einem besonderen Kundenservice. Momentan gibt es sogar die Möglichkeit, einige Einheiten zusammenzulegen oder umzuplanen, um individuelle Wohnwünsche zu realisieren. Hochwertige Ausstattungsmerkmale werden in alle Wohnungen integriert, und persönliche Wünsche für die Innenausstattung werden herzlich willkommen geheißen.

Zusätzlich werden zwei Bestandsgebäude, die ursprünglich zwischen 1870 und 1900 für die Wagenfabrik Gustav Koller errichtet wurden, denkmalgerecht saniert. Eines der Gebäude wird in eine elegante Stadtvilla umgewandelt, bei der sich nostalgisches Altbauflair mit modernem Neubaukomfort vereint. Die Tiefgarage ermöglicht nicht nur komfortables Parken, sondern auch Lademöglichkeiten für E-Autos, während eine Vielzahl sicherer Fahrradstellplätze bereitgestellt werden. Jede Wohnung wird zudem durch ein eigenes Kellerabteil ergänzt.

Einzigartige Lage mit Grätzel-Charakter

Die Wohnungen überzeugen nicht nur durch den spektakulären Blick auf die Herz-Jesu-Kirche, sondern auch durch ihre hervorragende Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, Bauernmärkten, Restaurants, Ärzten, Apotheken, Schulen und Kindergärten. Der Anschluss an Bus und Straßenbahn ist ebenfalls sehr gut, und mit dem Auto gelangt man in wenigen Minuten auf die Autobahn. Die Grazer Innenstadt ist in einem kurzen Spaziergang erreicht – zentraler und charmanter ist das Wohnen in Graz kaum möglich.

Infrastruktur und Anbindungen:

Supermarkt: 150 Meter

150 Meter Bauernmarkt: 300 Meter

300 Meter Apotheke: 300 Meter

300 Meter Ärzte: 300 Meter

300 Meter Volksschule: 200 Meter

200 Meter Kindergarten, Gymnasium: 300 Meter

300 Meter Restaurants: 400 Meter

400 Meter Bus- und Straßenbahnhaltestelle: 300 Meter

300 Meter A2-Anschlussstelle: Fünf Kilometer

Eckdaten

Fertigstellung: Ende 2026

Ende 2026 Bezug: mit Fertigstellung

mit Fertigstellung Wohnungen: 49 mit Wohnflächen ab ca. 30 bis 123 Quadratmeter (Zusammenlegungen bis auf Widerruf noch möglich)

49 mit Wohnflächen ab ca. 30 bis 123 Quadratmeter (Zusammenlegungen bis auf Widerruf noch möglich) Freiflächen: Balkone, Loggien, Terrassen oder Gärten

Balkone, Loggien, Terrassen oder Gärten hauseigene Tiefgarage

81 Fahrradabstellplätze in der Tiefgarage

27 Fahrradabstellplätze im Freien

Kellerabteile

Bauweise: Massivbau

Massivbau Informationen zum Energieausweis: HWB 25,8 kWh/m²a, fGEE 0,79

HWB 25,8 kWh/m²a, fGEE 0,79 Verkauf: BEWO-Besser Wohnen-Immobilien GmbH

BEWO-Besser Wohnen-Immobilien GmbH Hausverwaltung: Rustler Gruppe GmbH

Rustler Gruppe GmbH Architektur: KS Baumanagement

KS Baumanagement Treuhänder: Franz Ruzsics, öffentlicher Notar in Seiersberg

