NHM Wien: Neue Dauerausstellung beleuchtet die Kinder der Eiszeit

Wie sah der Alltag von Kindern in der Eiszeit aus? Welche Erfahrungen sammelten sie in einer echten Überlebensumgebung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der neuen Dauerausstellung „Eiszeitkinder und ihre Welt“ im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien. In dem neu gestalteten Eiszeitsaal ist der Fokus auf die Perspektive der Jüngsten gelegt, die in der Urgeschichte oft nicht ausreichend gewürdigt wird.



WIEN. Die völlig neu konzipierte Dauerausstellung im NHM Wien beleuchtet das bisher wenig erforschte Lebensumfeld und den Alltag von Kindern während der letzten Eiszeit. Die Schau richtet sich insbesondere an junge Besucher im Alter von sechs bis zehn Jahren, um sie für die faszinierende Geschichte unserer Vorfahren zu begeistern.

Projektleiterin Caroline Posch von der Prähistorischen Abteilung betonte, dass der Rolle von Kindern in eiszeitlichen Gemeinschaften oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Archäologische Funde belegen jedoch, dass Kinder einen wesentlichen Teil von eiszeitlichen Gruppen ausmachten – Schätzungen zufolge waren mindestens die Hälfte einer Gruppe von 20 Personen unter zwölf Jahre alt und tragend für das soziale Gefüge.

Die Eiszeit aus Kinderperspektive

Mathias Harzhauser, Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung, unterstrich, dass Kinder aktiv am Überleben der Gruppe beteiligt waren: „Sie haben arbeiten müssen, beispielsweise beim Nahrungssammeln.“ Dies verdeutlicht die Verantwortung, die diese jungen Menschen trugen, sowie ihre Bedeutung für das Zusammenleben in der Gemeinschaft.

Ein herausragendes Ausstellungsstück ist ein ca. 30.000 Jahre altes, zwei Zentimeter großes Ton-Mammut. Zuvor wurde es als typisches Erwachsenenkunstwerk betrachtet, doch aktuelle Laboranalysen von Finger- und Nagelabdrücken zeigen, dass Teile dieses Objekts wahrscheinlich von Kindern hergestellt wurden. Diese Entdeckung könnte die Wahrnehmung ihrer kreativen Fähigkeiten in der Vergangenheit revolutionieren.

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit, die Expertise aus den Bereichen Prähistorie, Geologie, Ausstellungsmanagement und Wissenschaftskommunikation vereint. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wird auch das rund 700.000 Jahre alte Skelett eines Nashorns aus Hundsheim präsentiert. Darüber hinaus sind Exponate wie Säbelzahnkatzen, Schmuck, Spielzeuge und Körperpflegeobjekte aus der Eiszeit Teil der Schau.

Ein hoher Interaktivitätsgrad

Besonderen Wert legt die Ausstellung auf Interaktivität: Kinder können unter einem Riesenhirsch-Skelett krabbeln, den Panzer eines Gürteltieres anfassen oder an digitalen Stationen Feuermachen und Figuren aus der Eiszeit einkleiden. Der Entstehungsprozess erhielt auch wertvolles Feedback von Schulklassen, um eine attraktive und lehrreiche Ausstellung zu gestalten.

Die Einordnung von Raum und Zeit tritt in den Hintergrund; stattdessen wird die Geschichte durch die Objekte erzählt. Zehn Hörstationen bieten zusätzliche Einblicke in den Alltag der Kinder in der Eiszeit, was die Verbindung zu dieser vergangenen Epoche stärkt.

Die umfassende Neugestaltung des Saals 16 war ein zweijähriges Projekt, ermöglicht durch das Vermächtnis von Oskar Ermann, der dem Museum 2011 eine beträchtliche Summe hinterließ, erklärte Generaldirektorin Katrin Vohland.

