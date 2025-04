„Nicht alles ist schlecht“: ÖVP Wien wirbt mit Wahlkampfvideo um Wählerstimmen

Die Wiener Volkspartei (ÖVP) intensiviert ihren Wahlkampf zwei Wochen vor der bevorstehenden Wahl. Ein neues Wahlkampf-Video soll dabei helfen, Wählerstimmen zu gewinnen. Spitzenkandidat Karl Mahrer thematisiert sowohl die positiven Aspekte Wiens als auch die Herausforderungen, die die Stadt derzeit bewältigen muss.



WIEN. Im neuen Spot erhebt ein Herr seine Brille und setzt sie auf, gefolgt von Mahrer, der erklärt: „Natürlich ist in Wien nicht alles schlecht. Wer sagt denn so was? Wenn es dir hier nicht gefällt – geh bitte!“ Diese Szene markiert den Auftakt des Wahlkampfvideos, das die ÖVP in den letzten Wochen vor der Wahl präsentiert, um ihre Position zu stärken.

Das Werbevideo wurde während einer Pressekonferenz angekündigt, in der Mahrer durch verschiedene ikonische Wiener Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom, das Strauß-Denkmal und die Weinberge führt. Auch traditionelle Lokalitäten wie Wirtshäuser mit typischen Gerichten, beispielsweise dem berühmten Wiener Schnitzel, finden ihren Platz im Video. „Im Café und auf den Straßen sieht es vielleicht etwas anders aus“, merkt Mahrer ironisch an in dem Clip und möchte damit auf die aktuelle Stimmung in der Stadt hinweisen.

„Wien bleibt Wien Plan“

In dem Video thematisiert die ÖVP altbekannte Herausforderungen, die sowohl im Wahlkampf als auch in der aktuellen Politik an Bedeutung gewonnen haben. Hierzu zählen die Mindestsicherung für Asylwerber, die Überbelastung des Gesundheitssystems, der Mangel an Deutschkenntnissen in Schulen und das Sicherheitsgefühl der Bürger. „Wir dürfen vor den Problemen nicht die Augen verschließen, sondern wir müssen in Wien unsere Hausaufgaben machen“, fordert Mahrer während der Präsentation.

Die Volkspartei positioniert sich als Verfechterin von Leistung, Ordnung und der Bewahrung traditioneller Werte, während sie gleichzeitig den Blick auf die Zukunft lenken will. Ein zentraler Punkt im Wahlkampf ist der neu vorgestellte „Wien bleibt Wien Plan“, der als Lösung für die angesprochenen Probleme dient. Die Werbeslogans „Wer Wien wirklich liebt, wählt ÖVP“ und „Wien bleibt Wien – nur mit uns“ sind Teil der neuen Plakatkampagne und betonen die Verbundenheit der Partei mit der Stadt.

Weitere Themen:

