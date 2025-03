Niederlage: 99ers vergeben zweiten Matchball – Letzte Möglichkeit in Linz

Das entscheidende Spiel um den Einzug ins Halbfinale steht bevor: Die Graz 99ers reisen nach Linz, nachdem sie bereits zwei Matchbälle in der Best-of-Seven-Serie vergeben haben. Im sechsten Spiel mussten sie sich in der Overtime mit 3:4 geschlagen geben. Interessant ist, dass nahezu alle bisherigen Begegnungen zwischen den Black Wings Linz und den Graz 99ers in die Verlängerung gingen, abgesehen vom ersten Aufeinandertreffen.

Graz. Der sechste Auftritt der 99ers gegen die Black Wings war erneut ein nervenaufreibendes Spiel, das wieder einmal in die Overtime führte – jedoch mit einem unglücklichen Ausgang für die Grazer. Der Auftakt dieser Partie war von unbändiger Energie seitens der Graz 99ers geprägt, die gleich mehrere Torchancen herausspielten. Trotz des offensiven Drucks gelang es dem Team nicht, ein Tor zu erzielen; die Scheibe fand mehrfach nicht den Weg ins Netz. Wie das Sprichwort sagt: „Wer die Tore nicht schießt, der bekommt sie.“ Diese Weisheit wurde bittererweise wahr, als Ian Scheid nach 14 Minuten für Linz das 0:1 erzielte. Dennoch zeigten die 99ers großen Kampfgeist und konnten sogar ein Tor in Unterzahl verhindern.

Umkämpftes Duell

Das zweite Drittel war geprägt von einem intensiven und ausgeglichenen Wettkampf. Die Emotionen kochten hoch, was sich auch in einigen härteren Checks zwischen der beiden Teams niederschlug. Doch die Graz 99ers ließen sich nicht beirren und konnten in der 37. Spielminute durch Marcus Vela ausgleichen. Mit einem 1:1 ging es in die letzte Drittelpause, wo Ramón Schnetzer mit Nachdruck ankündigte, „den Puck ins Tor zu bringen.”

Und genau das passierte im dritten Drittel: Sam Antonitsch brachte die Graz 99ers in der 43. Minute mit 2:1 in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange. Logan Roe von den Black Wings glich postwendend aus. Das letzte Drittel entwickelte sich zum torreichsten Abschnitt des Spiels: Marcus Vela erzielte erneut ein Tor, gefolgt vom nächsten Ausgleich der Linzer durch Shawn St-Amant.

Mit einem spannenden 3:3 ging es in die Overtime, wo Graham Knott nach etwas mehr als fünf Minuten den entscheidenden Treffer für die Linzer zum 4:3 erzielte. Damit stehen die Spieler der Graz 99ers insgesamt 434 Minuten und 11 Sekunden auf dem Eis in dieser Serie. Am kommenden Sonntag steht nun das entscheidende Spiel in Linz an, das über den weiteren Verlauf der Playoffs entscheiden wird.

