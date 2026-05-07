Niederösterreichs Musik- und Kunstschulen stellen Erweiterungspläne bei Tagen der offenen Tür vor

Tage der Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich mit neuen Kunstfächern

In Niederösterreich laden 113 Musik- und Kunstschulen am Freitag und Samstag zu Konzerten und Workshops ein. Dabei wird das Unterrichtsangebot vorgestellt und um neue Interessierte geworben.

Bei den Veranstaltungen werden neue Kunstfächer präsentiert, die ab Herbst Teil des Angebots sein sollen. Laut einer Aussendung sollen die Tage der Musik- und Kunstschulen Kinder und Jugendliche dazu animieren, ein Instrument zu lernen oder ein Kunstfach zu belegen.

Landesweites Programm mit Konzerten und Workshops

Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschulen haben gemeinsam mit Musikschullehrenden Konzerte, Musiktheaterproduktionen und Musicals vorbereitet. Besucherinnen und Besucher können in Workshops verschiedene Instrumente ausprobieren.

In Alland im Bezirk Baden steht ein Konzert der Gruppen „Allander Bärenbande“ und „Multi Temponal“ auf dem Programm. Am Standort Pfaffstätten im Bezirk Baden gibt es einen Tag der offenen Tür sowie eine Heurigentour der Musikschülerinnen und Musikschüler mit ihren Instrumenten und den Lehrkräften. In Wieselburg im Bezirk Scheibbs wird das Musical „The Journey – eine unverhoffte Reise“ aufgeführt.

Die Stadt Klosterneuburg lädt zu einem Musikschulfest mit Mitmachaktionen, Spielen und Live-Musik. In der Musikschule in Eggenburg im Bezirk Horn gibt es ein Programm mit Tanz und Musik; dort können Besucherinnen und Besucher am Freitag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr sowie am Samstag von 9.00 bis 11.30 Uhr Instrumente entdecken und die Tanzgruppe der Musikschule kennenlernen.

Neue Kunstfächer an mehreren Standorten

In Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling lernen Kinder neben dem Musikunterricht auch Kunstfächer kennen. Angeboten oder vorgestellt werden dort die Fächer Film- und Medienkunst, Malerei und Zeichnung, Schauspiel sowie Bildhauerei und Gestaltung. In der Musikschule Oberes Mostviertel wird ein Theaterstück gezeigt, in St. Valentin im Bezirk Amstetten ist die Krimikomödie „Guns’n’Nuns“ zu sehen.

In Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wr. Neustadt tritt die Figur Musikdetektivin Katharina Concertina auf. Dort sind den Angaben zufolge alle Klänge verschwunden, und gemeinsam mit dem Publikum soll im Musikgarten ein Rätsel gelöst werden.

Erweitertes Angebot ab dem nächsten Schuljahr

Das Programm der Tage der Musik- und Kunstschulen gibt Gelegenheit, neue Fächer zu präsentieren. Laut einer Aussendung des Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich informierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner darüber, dass ab dem nächsten Schuljahr zahlreiche Standorte zusätzlich zu Instrumentalfächern auch Kunstfächer anbieten.

Zu den genannten Kunstfächern zählen Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Medienkunst und Literatur. Geschäftsführerin Tamara Ofenauer-Haas vom Musik- und Kunstschulen Management Niederösterreich erklärte, sie würde sich freuen, wenn mit den Aktionen neue interessierte Kinder und Jugendliche gewonnen werden können.