Niederschläge in Tirol: Regen rettet Ernte und entlastet Gemeinden

Regen entspannt Lage für Tiroler Landwirtschaft und Gemeinden

Nach einer wochenlangen Trockenperiode hat Regen in Tirol für Entspannung bei Obst- und Gemüsebetrieben gesorgt. Landwirtinnen und Landwirte befürchten derzeit keine Ernteausfälle, während in Teilen Ostösterreichs bereits Ausfälle gemeldet werden.

Auch in von der Trockenheit betroffenen Gemeinden wie Iselsberg-Stronach verbessert sich die Situation, Wasser bleibt dort aber ein knappes Gut.

Landwirtschaft profitiert von Niederschlägen

Der Obmann der Gemüsebauern, Stefan Müßigang, erklärte, in Tirol seien aktuell keine Ernteausfälle zu erwarten. Die niederschlagsarmen Wochen hätten viele Betriebe nervös gemacht, mit den Regenfällen der letzten Tage habe sich die Lage deutlich entspannt. Er bezeichnete den Regen als „große Erleichterung“.

Laut Müßigang verfügen flachwurzelnde Kulturen wie frisch gepflanzter Kohl, Salat und Radieschen nun über genügend Wasser für die nächsten Tage. Bei tiefwurzelnden Arten wie Karfiol bestehe in den unteren Bodenschichten jedoch weiterhin Wassermangel.

Für das unmittelbar folgende Wochenende werden weitere Regenfälle erwartet. Wie stark die Böden durchnässt werden, hängt den Angaben zufolge von der Intensität der Niederschläge in den kommenden Tagen ab.

Anpassung an längere Trockenperioden

Wissenschafterinnen und Experten rechnen in Zukunft häufiger mit längeren Trockenphasen. Tiroler Landwirtinnen und Landwirte reagieren darauf mit Investitionen in Bewässerung und andere Maßnahmen.

Müßigang berichtet, dass viele Betriebe bereits Bewässerungssysteme umgesetzt und in den letzten Jahren mehrere Tiefbrunnen errichtet haben. Ohne Bewässerung bestehe für Salat und Karfiol das Risiko, zu vertrocknen. Nur Ware guter Qualität könne verkauft werden, betonte er.

Die umfangreiche Bewässerung sei mit großem Aufwand verbunden, gleichzeitig aber alternativlos. Müßigang spricht sich dafür aus, auch bei Mais und Grünland in Bewässerung zu investieren.

Wassersparen in Gemeinden weiterhin Thema

Neben der Landwirtschaft waren zuletzt auch Gemeinden von der Trockenheit betroffen. In Iselsberg-Stronach in Osttirol galt eine Verordnung zum Wassersparen, die nach Angaben von Bürgermeister Josef Wallensteiner in der Woche nach der Veröffentlichung aufgehoben werden soll.

Wallensteiner zufolge bleibt die Lage in der Gemeinde angespannt. Die Bevölkerung werde weiterhin zu einem sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen, Sanktionen seien dabei nicht vorgesehen. Wenn sich alle an das Wassersparen hielten, sei genügend Wasser vorhanden.

Die Quellschüttung entspreche derzeit noch nicht dem gewünschten Niveau, so der Bürgermeister. Einige Regentage führten nicht sofort zu einer Entspannung, da nur oberflächliche Quellen rasch auf Niederschlag reagierten. Tieferliegende Quellen mit konstanter Schüttung reagierten zeitverzögert und führten erst mit etwa einem halben Jahr Verzögerung wieder mehr Wasser.

Insgesamt entspannt sich die Lage in den betroffenen Gemeinden, dennoch bleibt Wasser dort ein knappes und kostbares Gut.