Niederschwellige Medizin: Mariahilf eröffnet neues Primärversorgungszentrum

Das neue Primärversorgungszentrum in der Otto-Bauer-Gasse erweitert die Gesundheitsversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner von Mariahilf und bietet diverse Dienstleistungen, darunter auch Psychotherapie und Sozialberatung, direkt in ihrem Stadtteil an.

WIEN/MARIAHILF. Im Jahr 2015 wurde in Mariahilf das erste Primärversorgungszentrum Österreichs ins Leben gerufen. Fast ein Jahrzehnt später folgt nun die Eröffnung des zweiten Zentrums in diesem Bezirk, welches zu Beginn des Jahres in der Otto-Bauer-Gasse 15 eröffnet wurde und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung weiter verbessern soll.

Dieses innovative Konzept stützt sich auf Teampraxen, in denen Allgemeinmedizin und verschiedene Gesundheits- und Sozialberufe eng zusammenarbeiten. Diese interdisziplinären Teams ermöglichen eine umfassende und ganzheitliche Gesundheitsversorgung, was insbesondere in urbanen Gebieten von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus haben diese Einrichtungen in der Regel Verträge mit sämtlichen Krankenkassen, was den Zugang zu notwendigen Behandlungen erleichtert.

Kostenfreie Psychotherapie

Das Primärversorgungszentrum in der Otto-Bauer-Gasse zeichnet sich durch ein breit gefächertes Angebot aus, das über die klassischen Services hinausgeht. Neben den gängigen Leistungen wie Erstordinationen, Vorsorgeuntersuchungen, Blutabnahmen und Impfberatungen können die Patientinnen und Patienten auch spezielle Programme in Anspruch nehmen. Dazu gehören Unterstützung bei Substitutionsproblemen und PREP-Erstberatungen, sowie verschiedene ärztliche Atteste.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Verein „an.dock“, der ebenfalls an der Adresse aktiv ist. Hier können Patientinnen und Patienten kostenlose Sozial-, Sexual- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen, sowie Unterstützung in psychotherapeutischen Anliegen und bei Trans-Themen erhalten. Da diese Leistungen von der Stadt Wien gefördert werden, stehen sie den Klienten ohne finanzielle Barrieren zur Verfügung. Wenn es die Mittel erlauben, können sie auch über Spenden finanziert werden.

Öffnungszeiten: Das Primärversorgungszentrum in der Otto-Bauer-Gasse 15 hat Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 19 Uhr sowie Mittwoch von 7 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr und Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können entweder online oder telefonisch unter 01 596 43 11 gebucht werden.

