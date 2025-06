Nikolai Wieder zum Bezirkschef Ernannt: Angelobung der Bezirksvertretung Leopoldstadt

Nach den Wahlen Ende April versammelte sich die neu gewählte Bezirksvertretung der Leopoldstadt im Schulzentrum Lessinggasse zur feierlichen Angelobung. Alexander Nikolai (SPÖ) sowie seine Stellvertreter wurden offiziell in ihren Funktionen bestätigt.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Am Dienstag, dem 3. Juni, wurde im Schulzentrum Lessinggasse 14 die neu gewählte Bezirksvertretung der Leopoldstadt offiziell angelobt. In einer festlichen Atmosphäre legten insgesamt 60 Bezirksrätinnen und -räte ihr Gelöbnis im Rahmen der konstituierenden Sitzung ab. Diese feierliche Angelobung wurde von Wiens Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) durchgeführt, die die Bedeutung der Lokalpolitik unterstrich.

In ihrer Ansprache betonte Stadträtin Gaál: „Besonders wichtig sind die Menschen vor Ort, die Ansprechpartner sind – und das sind Sie. Das sind die Mandatarinnen und Mandatare der Bezirksvertretung.“ Sie lobte die Entwicklungen im Nordbahnhofareal, wo in den letzten Jahren sowohl leistbarer Wohnraum als auch erhebliche Infrastrukturprojekte, darunter der Christine-Nöstlinger-Campus, entstanden. Diese Entwicklungen tragen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Leopoldstadt bei und zeigen, wie wichtig nachhaltige Stadtentwicklung ist.

Roman Graf, Direktor des Schulzentrums, drückte seine Freude darüber aus, erneut als Gastgeber fungieren zu dürfen: „Die Schule ist bereits seit längerem der Gastgeber für die Sitzung der Bezirksvorstehung. Das freut uns sehr, da politische Bildung ein wichtiger Aspekt an unserer Schule ist.“ Diese Verbindung zwischen Bildungseinrichtung und Politik zeigt, wie entscheidend es ist, junge Menschen in politische Themen einzubeziehen.

Angelobung des Bezirkschefs

Alexander Nikolai wurde erneut als Bezirksvorsteher bestätigt, während seine Stellvertreter, Christoph Zich (SPÖ) und Bernhard Seitz (Grüne), einstimmig wiedergewählt wurden. Nach der Angelobung dankte der Bezirkschef für das Vertrauen: „Das erfüllt mich mit Stolz und ist mir eine große Ehre, auch in den kommenden fünf Jahren der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt zu sein.“ Diese Wiederwahl zeigt das Vertrauen der Bevölkerung in seine Politik und Konzepte.

Er hob die Wichtigkeit einer gemeinsamen Anstrengung im Bezirk hervor: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir gemeinsam Dinge bewegen können. Danke für die gute Zusammenarbeit. Es liegt noch viel vor uns. Die Leopoldstadt ist ein bunter, vielfältiger und dynamischer Bezirk – und genau das wollen wir weiter stärken und fördern.“ Dies spiegelt das Engagement der Bezirkspolitik wider, um den Bürgern eine hohe Lebensqualität zu bieten.

