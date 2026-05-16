NMS Grafenegg im Robotik-Rausch: Schülerteam für weltweit gefragten Wettbewerb in Kanada ausgewählt

Schülerteam der NMS Grafenegg für internationalen Robotik-Wettbewerb in Kanada qualifiziert

Ein Team der Neuen Mittelschule (NMS) Grafenegg im Bezirk Krems hat sich für den „International Canada Robotic Cup“ qualifiziert. Der Wettbewerb findet Mitte Juni in Toronto in Kanada statt.

Zum Team gehören acht Schülerinnen und Schüler, die unter dem Namen „Let’s Robot“ antreten. Sie bereiten sich derzeit intensiv auf die Teilnahme am „International Canada Robotic Cup“ vor.

Training und Wettbewerb

Die acht Teammitglieder treffen sich aktuell jeden Samstag in der Schule, um an ihrem Roboter und ihren Strategien zu arbeiten. Lehrerin Michaela Mayer betreut das Team „Let’s Robot“ als Coach.

Nach Angaben von Michaela Mayer sind beim „International Canada Robotic Cup“ die besten Teams der Welt vertreten. Das Team aus Grafenegg trifft dort auf rund 100 Mannschaften aus aller Welt.

Roboter und Aufgaben

„Let’s Robot“ nahm vor acht Jahren erstmals am internationalen Programmier- und Forschungswettbewerb „First Lego League“ teil. Bei diesem Bewerb werden aus Lego-Komponenten Roboter gebaut und programmiert, die unterschiedliche Aufgaben selbstständig lösen müssen.

Das aktuelle Team hat einen Roboter mit verschiedenen Aufsätzen konstruiert. Nach Angaben des 15-jährigen Schülers Leon Maglock versucht die Gruppe, die vorgegebenen Aufgaben mit diesem Roboter so schnell wie möglich zu erledigen. Der Roboter wird vollständig vorprogrammiert und muss nur auf die Anfangsposition gesetzt und gestartet werden.

Zum Einsatz kommt der Roboter auf einem Spielfeld in der Größe eines Billardtisches. Dort muss er unter anderem Sperren öffnen und mit einem Greifarm verschiedene Gegenstände bewegen.

Erfolge bei nationalen Wettbewerben

Das Team „Let’s Robot“ der NMS Grafenegg hat im Bundesfinale bereits zum zweiten Mal in Folge den Staatsmeistertitel im „Robot Game“ gewonnen. Laut Einschätzung im Zusammenhang mit den Wettbewerben zählt die Gruppe zur internationalen Spitze im Bereich der Nachwuchsrobotik.

Michaela Mayer gibt an, dass das Team österreichweit das einzige ist, das in den vergangenen drei Jahren an internationalen Bewerben teilgenommen hat. Die Schülerinnen und Schüler traten bereits bei Wettbewerben in Houston in den USA sowie in Griechenland an.

Forschungsprojekt zur Archäologie

Für den „International Canada Robotic Cup“ hat das Team ein Forschungsprojekt zum Thema Archäologie entwickelt. Demnach werden archäologische Funde in Österreich häufig nicht gemeldet.

Um dieses Problem anzugehen, hat das Team eine App programmiert, die das Melden von archäologischen Funden erleichtern soll. Laut Michaela Mayer macht die Anwendung die Meldung von Funden einfacher. Zu diesem Projekt gab es positive Rückmeldungen vom Bundesdenkmalamt.