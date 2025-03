No Rest for the Wicked: Großes Update angekündigt

No Rest for the Wicked: Update und neue Inhalte stehen bevor

Im vergangenen Jahr, als No Rest for the Wicked im Early Access startete, herrschte zunächst eine gewisse Stille rund um das Spiel. Doch nun gibt es endlich aufregende Neuigkeiten vom Entwicklungsstudio Moon Studios. Am 11. März 2025 fand der Showcase „Wicked Inside“ statt, bei dem Thomas Mahler, der Mitbegründer der Studios, große Enthüllungen über die Zukunft des Spiels machte.

Nachdem Moon Studios zuvor mit dem Publisher Private Division unter Vertrag stand, hat das Team nun die Chance ergriffen, unabhängig zu arbeiten. Dieser Wechsel ist nicht nur eine Herausforderung, sondern birgt auch viele Vorteile. Mahler betonte, dass die Freiheit von Publisher-Einschränkungen es dem Studio ermöglicht, kreativere Entscheidungen zu treffen und das Spiel entsprechend der Wünsche der Community weiterzuentwickeln.

Großes Update The Breach am 30. April

Das nächste große Update, „The Breach“, wird am 30. April 2025 veröffentlicht und bringt eine Vielzahl von Neuheiten mit sich. Spieler dürften sich auf eine Erweiterung der Spielwelt freuen, die neue, weitläufige Zonen umfasst und zusätzliche Bosse sowie herausfordernde Gegner einführt. Zudem werden zwei neue Waffentypen in das Spiel integriert, die das Gameplay bereichern und den Spielern mehr Vielfalt bieten.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten erwarten die Fans auch bedeutende Änderungen, die den Spielkomfort erhöhen sollen. Dazu gehören Verbesserungen im Spielfortschritt und eine umfassende Überarbeitung des Ausrüstungssystems. Für all jene, die eine noch größere Herausforderung suchen, wird mit diesem Update auch ein Hardcore-Modus eingeführt. Dieser Modus richtet sich an erfahrene Spieler, die ihre Fähigkeiten auf die ultimative Probe stellen wollen.

Ein Neustart für alle Spieler

Mit dem Update am 30. April wird jedoch auch ein Neustart notwendig sein. Obwohl die aktuellen Spielstände gespeichert werden, können diese aufgrund der grundlegenden Änderungen nicht in die neue Version übernommen werden. Dies ist eine schwierige, aber nötige Entscheidung, um den Spielern die beste Erfahrung bieten zu können.

Auf die Community warten auch in Zukunft frische Inhalte. Dazu gehört der mit Vorfreude erwartete Koop-Modus, der Spielern die Möglichkeit bieten wird, gemeinsam Abenteuer zu erleben und ihre Strategien im Team auszutesten, was das Spielerlebnis erheblich bereichern soll.

