Norwegisch für Einsteiger: Erwartungen der Sturm-Fans in Bodø

Nach dem Bundesliga-Gastspiel beim Aufsteiger Ried am Wochenende geht es für den SK Sturm Graz am kommenden Mittwoch in den hohen Norden Norwegens. Dort treten die Grazer im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen den norwegischen Meister FK Bodø/Glimt an (Ankick: 21 Uhr). Was die schwarz-weißen Fans dort erwartet, hat MeinBezirk kompakt zusammengefasst.

GRAZ/BODØ. Das Besondere an europäischen Wettbewerben ist, dass sie die Lieblingsmannschaft in die entlegensten Winkel des Kontinents führen können. Fans haben die Gelegenheit, Orte zu besuchen, die sie ohne den sportlichen Kontext wahrscheinlich niemals in Betracht gezogen hätten. Dies gilt auch für das bevorstehende Champions-League-Qualifikationsspiel des SK Sturm, das nördlich des Polarkreises stattfindet.

In den kommenden Wochen ist in Bodø mit Spitzentemperaturen bis 14°C zu und täglichen Regenschauern zu rechnen. | Foto: Hans-Joachim Kaiser/Unsplash

Das bedeutet, dass heißer Sand in der rund 43.000 Einwohner zählenden Küstenstadt Bodø aufgrund des kühlen Klimas ebenso Mangelware ist wie geeigneter Naturrasen für Fußballspiele. Aus diesem Grund trägt der FK Bodø/Glimt all seine Heimspiele auf Kunstrasen aus.

Die Heimstätte des amtierenden norwegischen Meisters ist das 1966 eröffnete Aspmyra-Stadion, das Platz für rund 8.200 Zuschauer bietet. Für das kommende Spiel werden voraussichtlich mindestens 180 Fans aus der Steiermark erwartet, basierend auf der Anzahl der durch den SK Sturm verkauften Auswärtstickets (Stand: Dienstagmittag).

Zwei Meistertitel in Folge sowie das Erreichen des Europa-League-Halbfinales sorgten in Bodø und Umgebung für einen großen Fußball-Hype. | Foto: GEPA

Nichts für Schönwetter-Fans

Ob das dortige Wetter dem Namen des Gastgebervereins (Glimt = Blitz) alle Ehre macht, bleibt abzuwarten. Die Witterung ist typisch für die Jahreszeit, mit Temperaturen zwischen 11 und 15 °C. Wenn es nicht regnet, ist es in der Regel bewölkt oder windig. Anders als in den sonnigeren Monaten von Ende Mai bis Mitte Juli scheint die Sonne in Bodø derzeit nur etwa 17,5 Stunden täglich (Sonnenaufgang ca. 4:20 Uhr; Sonnenuntergang gegen 21:50 Uhr).

Sowohl Spieler als auch Fans sollten ein gewisses Maß an Wetterfestigkeit aufweisen. | Foto: GEPA

Nützliche Phrasen auf Norwegisch

  • Können Sie bitte die Heizung aufdrehen? = Kan du skru opp varmen?
  • Wie viel kostet diese Regenjacke? = Hvor mye koster denne regnjakken?
  • Wo geht es hier zum Fußballstadion? = Hvor er fotballstadionet?
  • Bitte ein großes Bier. = En stor øl, takk.
  • Haben Sie auch Glühwein? = Har du glühwein også?
  • Ich bin anderer Meinung als der Schiedsrichter. = Jeg er uenig med dommeren.
  • Das Rückspiel findet nicht in Graz, sondern in Klagenfurt statt. = Returkampen spilles ikke i Graz, men i Klagenfurt.

