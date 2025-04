Regionauten-Community Marie Ott 8 Bilder Die präzise Landung auf dem Hubschrauberlandeplatz des Klinikum Graz ist bei schlechten Sichtverhältnissen und starkem Wind eine herausfordernde Aufgabe für die Piloten. Die direkte Anbindung an die Notfalleinrichtungen des Uniklinikums ermöglicht eine schnellere und effizientere Patientenversorgung. Das Klinikum Graz betreibt zwei Hubschrauberlandeplätze: einen auf dem Dach des Hochhauses der Chirurgie und den anderen auf dem Dach des Kinderzentrums. Diese strategische Platzierung stellt sicher, dass Patienten in kritischen Situationen umgehend mit der Luftrettung versorgt werden können. Dank des „Point in Space“-Verfahrens (PinS) können die Hubschrauber auch unter extrem schlechten Sichtverhältnissen landen. Dieser innovative technologische Ansatz nutzt satellitengestützte Navigation, um die Anflugkorridore zu optimieren. In Zusammenarbeit mit der KAGes, der ÖAMTC-Flugrettung und Austro Control wurde die Notfallversorgung erheblich verbessert, wodurch eine nahezu 100-prozentige Erreichbarkeit auch bei Nebel gewährleistet ist. Siehe auch Competition? 2024 wurden täglich etwa 10 Einsätze mittels der steirischen ÖAMTC-Notarzthubschrauber durchgeführt, was insgesamt 3.856 Rettungsflüge im Jahr ausmachte. Diese rettenden Maßnahmen sind entscheidend, um Leben zu retten und die medizinische Versorgung in der Steiermark sicherzustellen. 00



Context and Information

The article discusses the crucial role of the helicopter landing pads at Klinikum Graz, emphasizing their significance in emergency medical services. Due to the unique geographical and infrastructural challenges of the region, proficient landing techniques are vital, especially under adverse weather conditions.

Advanced satellite navigation systems like the „Point in Space“ method allow for consistent and reliable access to air ambulances, ensuring that life-saving interventions can be administered quickly. This system not only enhances the responsiveness of the healthcare facilities but also plays a key role in the overall safety and efficiency of patient transport during emergencies.

As part of a broader network of emergency services, the ÖAMTC helicopter operations illustrate a commitment to maintaining high standards in air rescue and medical assistance. With thousands of flights and countless lives saved each year, these innovations underscore the importance of integrating technology in modern healthcare practices.





