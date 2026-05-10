Novelle zum Pflegegesetz in Kärnten: Balanceakt zwischen Kostensenkung und optimaler Pflege?

Geplante Novelle zum Pflege- und Betreuungsgesetz in Kärnten

Rund um den Tag der Pflege am 12. Mai rücken in Kärnten die Arbeitsbedingungen in der Pflege sowie die Finanzierung der Pflegeheime verstärkt in den Fokus. Das Land plant eine Novelle zum Pflege- und Betreuungsgesetz, die insbesondere die Kostenstruktur in den Heimen betreffen soll.

In Kärnten fehlt Pflegepersonal, vor allem in den Pflegeheimen. Das Land wendet für die Pflege pro Jahr 315 Millionen Euro auf. Davon kommen laut Angaben zwei Drittel über Pflegegeld und Pensionsbeiträge der Bewohner wieder zurück.

Kosten und Zuschläge in Pflegeheimen

Die Pflege in den Heimen in Kärnten wird als teuer beschrieben. Das Land finanziert die Betreuung in Pflegeheimen mit einem Sockelbetrag von rund 3.400 Euro pro Monat und Bett. Zusätzlich kassieren Pflegeheime von den Bewohnern Zuschläge, etwa für Einzelzimmer, Balkone oder eigene Bäder. Diese Zuschläge werden sowohl bei gemeinnützigen Anbietern wie der Caritas als auch bei privaten Heimträgern eingehoben.

Laut einer genannten Umfrage liegen die Einzelzimmerzuschläge in Kärntner Pflegeheimen zwischen 200 und 400 Euro im Monat und können in Einzelfällen 500 Euro und mehr betragen. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) wird mit der Aussage zitiert, für viele Bewohner seien die derzeitigen Zuschläge nicht finanzierbar.

Geplante Änderungen durch das Land

Beate Prettner will das Pflege- und Betreuungsgesetz ändern. Nach ihren Angaben wurde gemeinsam mit der zuständigen Abteilung eine Gesetzesvorlage entwickelt. Demnach sollen Heimbetreiber künftig gemeinnützig arbeiten. Außerdem will sich Prettner vom Landtag die Erlaubnis holen, die Verordnungsermächtigung für Einzelzimmerzuschläge nach oben hin begrenzen zu können.

Als vorstellbaren Rahmen für Einzelzimmerzuschläge nennt Prettner einen Betrag knapp unter 200 Euro oder um die 200 Euro. Sie kündigt an, künftig genauer auf Unterschiede in den Heimen zu schauen. Der Sockelbetrag von 3.400 Euro pro Person soll künftig individuell gestaltet werden. Beim Personal sollen nach ihren Angaben nur mehr die Echtkosten ersetzt werden, bei den Immobilien soll auf die Ausstattung geachtet werden.

Reaktionen von Betreibern

Private Betreiber lehnen die beschriebene Beschränkung auf Gemeinnützigkeit ab. Caritas-Direktor Ernst Sandriesser verteidigt die Beschränkung auf Gemeinnützigkeit, beharrt aber auf der Einhebung von Zuschlägen. Er gibt an, dass die Landesförderung nur 18 Quadratmeter Wohnfläche pro Bewohner abdecke und nicht die Kosten für Bäder oder Balkone.

Sandriesser äußert Skepsis gegenüber den geplanten Änderungen. Als Beispiel führt er an, dass nach dem Versterben eines Bewohners einige Tage oder oft Wochen vergehen könnten, bis das Bett wieder nachbelegt ist. In dieser Zeit könne er Mitarbeiter nicht kündigen oder zum Arbeitsmarktservice schicken. Er spricht sich für eine Anhebung des Sockelbetrags aus und erklärt, der Kärntner Sockelbetrag gehöre zu den niedrigsten in Österreich.