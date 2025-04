NS-Begriff: FPÖ-Abgeordneter verwendet in Sitzung den Begriff „Umvolkung“

Ein Vorfall während einer Nationalratssitzung in Österreich hat für erheblichen Aufruhr gesorgt. Der FPÖ-Abgeordnete Peter Wurm verwendete den Begriff „Umvolkung“, der historisch stark mit nationalsozialistischen Ideologien verbunden ist. Die Reaktion des Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ), der Wurm keinen Ordnungsruf erteilte, wurde scharf kritisiert und löste eine weitreichende Debatte über den Umgang mit extremen Begriffen in der politischen Sprache aus.



In Österreich gilt es als besonders sensibel, wenn Sprache aus der NS-Zeit in öffentlichen Debatten aufgegriffen wird. Der Begriff „Umvolkung“ bezieht sich historisch gesehen auf eine rassistische und diskriminierende Auslegung, die im Nationalsozialismus verwendet wurde, um massive gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Diese Assoziation führte zu empörten Reaktionen von Opposition und zivilgesellschaftlichen Gruppen, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Verwendung solcher Vokabeln fordern.

Ordnungsruf gefordert



Die Verwendung des Begriffs wurde von Abgeordneten aller Fraktionen als inakzeptabel eingestuft. Sie forderten von Präsident Rosenkranz, einen sogenannten Ordnungsruf gegen Wurm zu erteilen. Rosenkranz rechtfertigte seine Entscheidung, dies nicht zu tun, damit, dass er den Begriff im Duden nachgeschlagen habe und es keine ausschließliche nationalsozialistische Konnotation gebe. Kritiker wiesen darauf hin, dass die Mehrheit der Bevölkerung und Politikwissenschaftler die Begrifflichkeit eindeutig mit extremistischen Ideologien verknüpfen. Abgeordnete der SPÖ, unter anderem Jan Krainer, äußerten sich vehement zu Rosenkranz’ Haltung:

„Es ist Ihre Aufgabe hier im Haus, auf die Würde des Hauses zu achten und nicht der Schutzpatron von Freiheitlichen Abgeordneten zu sein.“

Normalisierung von NS-Sprache



Die Sitzung musste letztlich unterbrochen werden, nachdem der Druck aus den Reihen der Opposition und der Öffentlichkeit zu groß wurde. Wurm zog unter diesem Druck seine Aussage zurück, doch der Vorfall hat eine tiefere Diskussion über die Normalisierung von NS-Sprache in der politischen Arena ausgelöst. Kritiker warnen, dass Toleranz gegenüber extremen Begriffen eine gefährliche Entwicklung darstellt, die zu einer schleichenden Akzeptanz solcher Ideologien führen kann.

