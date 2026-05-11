NS-Rufe beim Gauder Fest: Ermittlungen, wachsende rechtsextreme Delikte und Reaktionen in Tirol

Ermittlungen zu mutmaßlichen NS-Parolen beim Gauder Fest und mehr rechtsextremistische Delikte in Tirol

Die Polizei ermittelt seit dem Wochenende wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung bei einer Zugfahrt zum Gauder Fest in Tirol. Auf einem Video zu der Zugfahrt sind „Sieg Heil“-Rufe zu hören.

An den Ermittlungen ist auch das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) beteiligt. Nach Abschluss der Ermittlungen soll ein Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden, die dann entscheiden wird, ob ein konkretes Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht.

Ermittlungen nach Vorfällen rund um Zillertalbahn und Festgelände

Landespolizeidirektor Helmut Tomac erklärte, die Polizei sei erst durch Medienberichte über die Vorfälle informiert worden. Er sagte, man befinde sich mitten in den Auswertungen des vorhandenen Beweismaterials.

Laut einem Zeugen soll es am 1. Mai zu einem Vorfall in der Zillertalbahn gekommen sein. Drei offenbar betrunkene junge Männer sollen sich im Zug mit einer weiteren Gruppe zusammengeschlossen haben. Einer der Männer soll Volkslieder angestimmt und die anderen dazu animiert haben, mitzusingen. Zudem soll einer der Männer „Sieg Sieg Sieg Heil Heil Heil“ geschrien haben.

Ein anderer Festgast in Zell am Ziller gab an, auf dem Weg zum Fest rassistische und antisemitische Aussagen wahrgenommen zu haben. Er berichtete von Männern, die sich auf der Toilette am Festgelände rassistisch ausgelassen hätten. Außerdem habe er in einer Hotelbar in Zell am Ziller eine Gruppe junger Männer gesehen, die offen „SS“, „HH“ und ein Hakenkreuz auf einen Tisch malten.

Politikwissenschaftler Reinhold Gärtner äußerte sich gegenüber ORF Tirol zu den Vorfällen rund um das Gauder Fest.

Anstieg rechtsextremistischer Straftaten in Tirol

Laut Verfassungsschutzbericht 2025 sind für Tirol 113 rechtsextremistische Tathandlungen und 239 rechtsextremistische Delikte verzeichnet. Im Jahr davor wurden in Tirol 97 rechtsextremistische Tathandlungen und 162 rechtsextremistische Delikte registriert.

Die Polizei erklärte am Montag, dass die höheren Zahlen rechtsextremistischer Delikte auch auf vermehrte Präventionsveranstaltungen und eine gesteigerte Sensibilität zurückzuführen seien und dadurch die Zahl der Anzeigen gestiegen sei.

Reaktionen aus Politik und Zivilgesellschaft

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim äußerte sich schockiert über die Vorfälle. Sie forderte volle Aufklärung und Konsequenzen und erklärte, es brauche eine klare Kante gegen Rechtsextremismus in Österreich.

Die sozialdemokratische Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, erklärte, NS-Wiederbetätigung sei kein Burschenspaß, sondern ein Verbrechen und müsse konsequent verfolgt und bestraft werden. Tirols SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl sagte, die berichteten Vorfälle zeigten, wie sehr der Kampf gegen Rechtsextremismus intensiviert werden müsse.

Die Grünen-Nationalratsabgeordneten Barbara Neßler und Lukas Hammer erklärten, bei den Vorfällen handle es sich nur um die Spitze des Eisbergs. Sie verwiesen auf den Rechtsextremismusbericht des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), bezeichneten die Vorfälle als Schande für das Volksfest und forderten einen wirksamen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus.

Barbara Neßler und Tirols Grünen-Chef Gebi Mair äußerten die Aussage: „So sind wir in Tirol nicht“.