Nudeln & mehr: Die Pastaria eröffnet in der Ankerstraße in Straßgang

Pasta, Pizza und Co. aus regionalen Zutaten gibt es nun in Straßgang in der Pastaria von Inge Kahr, die hier ein neues Zuhause gefunden hat. GRAZ/STRASSGANG. Die Pasta hat ein neues Zuhause gefunden, und zwar in Straßgang. Inge Kahr hat ihre Pastaria in der Ankerstraße 2 eröffnet – nachdem sie zuvor in der Glacisstraße und der Zinzendorfgasse ansässig war. In einer offenen Schauküche werden Nudeln, Ravioli und Tortellini mit Liebe, Leidenschaft und streng nach süditalienischem Vorbild selbst hergestellt. Dies bedeutet, dass nur Wasser, Mehl und Kurkuma verwendet werden, jedoch keine künstlichen Geschmacksverstärker. Siehe auch Steiermark in Trauer: Kurt Jungwirth verstarb im Alter von 95 Jahren Lokale Zutaten Inge Kahr legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Die Kräuter für ihre Gerichte baut sie selbst in ihrem Garten an, und für weitere Zutaten arbeitet sie mit regionalen Lieferanten zusammen. Dieses Konzept soll sicherstellen, dass alle Produkte, vom Tagliolini über Ravioli bis hin zu Tortellini und Gnocchi, stets frisch und von höchster Qualität sind. Seit Jahren erfreuen sich regionale Lebensmittel immer größerer Beliebtheit, da sie nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft beitragen. In der Pastaria können Besucher auf drei Arten Genuss erleben. Frühaufsteher sind von 8.30 bis 11 Uhr willkommen, um ein Frühstück aus nudelfreien Klassikern wie Schinken, Käse, Eiern und veganen Aufstrichen zu genießen. Von 11.30 bis 14.30 Uhr werden dann vielfältige Pasta-Variationen sowie frisch zubereitete Pizzas angeboten. Zudem gibt es einen Shop, in dem man Pasta, Sugo, Ragouts, Suppen sowie Oliven und Eierschwammerln im Glas kaufen kann. Das dritte Standbein der Pastaria ist das Catering, welches besondere Anlässe mit authentischer italienischer Küche bereichert. Siehe auch Einst & Jetzt Teil 241: Rückblick auf den historischen Jägerwirt in Engelsdorf Das könnte dich auch interessieren: Renaturierung am Ragnitzbach abgeschlossen Zentrum für Kunst- und Kulturrecht öffnet mit Graffiti-Diskussion Neuer Fun Park zieht im Center West Shoppingcenter ein

