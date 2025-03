Nur noch bis Ende Mai: Kostenlose Lauftrainings für Frauen in der Steiermark!

Bis Ende Mai haben Mädchen und Frauen in Graz, Gleisdorf und Allerheiligen die einmal wöchentliche Möglichkeit, kostenlos am Lauftraining teilzunehmen. MeinBezirk gibt einen Überblick über die anstehenden Termine.

GRAZ. Der Laufsport erfreut sich in der Steiermark zunehmend großer Beliebtheit. Diese Initiative bietet an drei Standorten die Möglichkeit, an kostenlosen Lauftrainings teilzunehmen und fördert so die Gesundheit und Fitness von Frauen. Die kostenlosen Trainings sind Teil des umfassenden Programms „Fit in zwölf Wochen“, das an insgesamt 61 Standorten in ganz Österreich umgesetzt wird. Dieses Programm wird vom „Österreichischen Frauenlauf“ ins Leben gerufen, der heuer am 25. Mai in Wien stattfindet – und das bereits zum 29. Mal.

Die Lauftrainings sind für Teilnehmerinnen aller Altersgruppen und Fitnesslevel geeignet. Das Ziel besteht darin, Frauen zu ermutigen, sich sportlich zu betätigen – gleichgültig, ob sie ihre ersten Schritte im Laufen wagen oder ihre Ausdauer steigern möchten. Jede Trainingseinheit dauert eine Stunde und wird von qualifizierten Laufinstruktorinnen geleitet, die auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen eingehen. Eine typische Einheit beinhaltet Aufwärmübungen, Intervalltraining, gezielte Abkühl- und Dehnübungen.

Drei Trainingsorte in der Steiermark

Die Schulungen starten in der letzten Februarwoche und laufen bis Ende Mai. An folgenden drei Orten in der Steiermark werden die Lauftrainings angeboten:

Graz: Jeden Donnerstag um 18 Uhr, Treffpunkt: Max-Mell-Allee 11, Eingang USZ Sportzentrum Rosenhain

Allerheiligen: Jeden Montag, Treffpunkt in ungeraden Wochen beim Kindergarten in Allerheiligen im Mürztal, in geraden Wochen beim Sportplatz in Kindbergdörfl. Winterzeit: 16:00 Uhr, Sommerzeit: 17 Uhr.

Gleisdorf: Jeden Freitag um 8 Uhr, Treffpunkt: Schillerstraße 13.

Die Trainings sind kostenlos und finden bei jedem Wetter statt. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich und kann über die Website des „Österreichischen Frauenlaufs“ erfolgen.

Gemeinsames Training als Motivationsspritze

Ein herausragendes Merkmal dieser Initiative ist das gemeinschaftliche Training. In Gruppenmode kann der Sport noch mehr Freude bringen und sorgt für zusätzliche Motivation, um persönliche Ziele zu erreichen. „Das Training in einer Gruppe stärkt die Frauen und verleiht dem gesamten Lauf-Erlebnis einen zusätzlichen Reiz,“ erklärt die Gründerin Ilse Dippmann.

Zusätzlich zu den Laufgruppen werden an vielen Standorten auch Nordic-Walking-Gruppen angeboten. Die Trainings sind sowohl für Anfängerinnen als auch für erfahrene Läuferinnen geeignet, sodass keine vorherige Lauferfahrung erforderlich ist und die Teilnahme jederzeit möglich ist.

