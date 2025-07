Oberkrainer Power eröffnet das Bezirksmusikfest

Kössen Feiert beim Bezirksmusikfest

KÖSSEN. Das vier tägige Bezirksmusikfest in Kössen lockte Musikliebhaber und Festfreunde aus der gesamten Region an. Das Festzelt, welches zentral in der malerischen Tiroler Landschaft aufgeschlagen wurde, diente als Bühne für eine Vielzahl von Konzertabenden, die von den talentierten Musikkapellen sowie verschiedenen bekannten Gruppen der volkstümlichen Musik gestaltet wurden.

Die Eröffnung fand am Donnerstag mit dem traditionellen Fassanstich statt, bei dem sich zahlreiche Besucher versammelten, um gemeinsam auf ein unvergessliches Fest anzustoßen. Der Abend wurde mit musikalischen Darbietungen der Musikkapelle Schleching, des Ebbser Kaiserklang und der Hallgrafen Musikanten abgerundet, die mit ihrem facettenreichen Repertoire die Gäste begeisterten.

Am Freitag brachte das Obekrainerfest eine besondere Note in die Festlichkeiten. Die Kombination aus traditioneller Folklore und modernen Klängen sorgte für ausgelassene Stimmung unter den Festbesuchern. Das Konzert der BMK Walchsee war ein weiterer Höhepunkt und zog ein großes Publikum an. Die Musiker sorgten mit mitreißenden Melodien für Stimmung und eine tolle Atmosphäre.

Insgesamt bot das Bezirksmusikfest ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl jüngere als auch ältere Generationen ansprach. Die Mischung aus traditioneller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und einer jubilierenden Menge schafft eine einzigartige Festkultur, die das Miteinander in der Region fördert.

Ein Blick auf die Besucherzahlen zeigt, dass das diesjährige Fest ein großer Erfolg war, und laut Veranstaltern wird es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben. Musikfeste wie dieses sind nicht nur eine Feier der Trachten und Traditionen, sondern auch eine Plattform, um die Gemeinschaft zu stärken und die Vielfalt der regionalen Musikszene zu feiern.

Besucher können sich bereits jetzt auf das nächste Bezirksmusikfest freuen, das voraussichtlich im Sommer 2024 stattfinden wird. Weitere Informationen werden auf den offiziellen Seiten des Festes und über lokale Medien bekannt gegeben.





Source link