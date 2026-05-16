Oberösterreich auf zwei Rädern: VCÖ startet Umfrage zur Radinfrastruktur

VCÖ startet landesweite Umfrage zur Radinfrastruktur in Oberösterreich

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) führt in Oberösterreich eine landesweite Umfrage zur Radinfrastruktur durch. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der Radwege sowie die Bedingungen für den Radverkehr im Alltag.

Radfahrerinnen und Radfahrer in Oberösterreich sollen dabei einschätzen, wie gut das Radfahren auf Alltagsstrecken funktioniert und wie sicher Städte und Gemeinden sind.

Schwerpunkte der Erhebung

Mit der Umfrage will der VCÖ erheben, wie gut die bestehenden Radwege ausgebaut sind und wie das allgemeine Fahrgefühl beim Radfahren bewertet wird. Weitere Schwerpunkte sind die Verkehrssicherheit sowie die Erreichbarkeit wichtiger Ziele mit dem Fahrrad.

Der VCÖ gibt an, dass es bei Radwegen und der Sicherheit in Oberösterreich oft deutliche Schwächen gibt. Zugleich soll erhoben werden, wo das Radfahren bereits gut funktioniert und wo Städte und Gemeinden bei der Radinfrastruktur nachbessern müssen.

Ziele und Teilnahme

Laut VCÖ nutzen rund 675.000 Oberösterreicher das Fahrrad zumindest gelegentlich im Alltag, etwa 300.000 fahren regelmäßig. Die Ergebnisse der Umfrage sollen helfen, den Ausbau der Radwege gezielt voranzutreiben und Oberösterreich radfreundlicher zu machen.

Die Umfrage ist bis Ende Juni auf der Website des VCÖ online verfügbar.