Oberösterreich öffnet Labortüren: 700 Stationen in der Langen Nacht der Forschung

Lange Nacht der Forschung in Oberösterreich mit über 700 Stationen

Am Freitag findet in Oberösterreich die „Lange Nacht der Forschung“ statt. In zwölf Regionen laden rund 150 Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Technologiezentren und Unternehmen zu einem vielfältigen Programm ein.

Insgesamt werden an mehr als 700 Forschungsstationen Mitmach- und Lernangebote gesetzt, einige davon sind ausdrücklich als Kinderprogramm ausgewiesen. Viele Labore öffnen ihre Türen und ermöglichen Einblicke hinter die Kulissen.

Breites Angebot in Linz und Hagenberg

In Linz reicht das Programm von Hochfrequenztechnik über Medizinforschung bis zu Künstlicher Intelligenz und Robotik. Beteiligt sind unter anderem die Johannes Kepler Universität Linz (JKU), das Ars Electronica Center, der Chemiepark Linz und das Kepler Universitätsklinikum.

Im Rahmen der Veranstaltung in Linz werden Fragen behandelt, wie das menschliche Gehirn denkt, wie Roboter Menschen erkennen können und wie Technik Menschenleben im Straßenverkehr retten kann. Zudem wird ein Mini-Satellit der IT:U vorgestellt, der 2028 ins All starten soll.

Im Softwarepark Hagenberg können Besucherinnen und Besucher in Virtual Reality sowie in die Welt der Drohnen und selbstfahrender Maschinen eintauchen.

Regionale Schwerpunkte in Steyr, Wels, Kirchdorf und im Innviertel

In den Regionen rund um Steyr, Wels und Kirchdorf stehen Mobilität, Energie und die Produktion der Zukunft im Fokus. Im Innviertel gibt es spezielle Angebote für Personen, die sich für Luftfahrttechnik interessieren.

Bei der HTL Ried kommt der MINT-Startruck als mobiles Zukunftslabor zum Einsatz. Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried wird unter dem Titel „Abenteuer Verband“ gezeigt, wie Wunden und Knochenbrüche versorgt werden.

Forschungsboot am Mondsee und Shuttle-Service

Am Mondsee wird eine Fahrt mit einem Forschungsboot angeboten. Anschließend besteht die Möglichkeit, im Labor DNA zu analysieren.

Für viele Regionen der „Langen Nacht der Forschung“ steht ein kostenloser Shuttle-Service zur Verfügung.