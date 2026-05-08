Oberösterreichische Gesundheitsholding unter neuer Führung: Königswieser setzt auf Wertschätzung und zuverlässige Versorgung

Neuer Geschäftsführer an der Spitze der Oberösterreichischen Gesundheitsholding

Tilman Königswieser steht seit Ostern an der Spitze der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Die Holding ist eine hundertprozentige Tochter des Landes Oberösterreich und betreibt mehrere Kliniken.

In den Einrichtungen der OÖG arbeiten rund 17.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 100 Berufsgruppen. Königswieser bezeichnet eine verlässliche Versorgung für die Bevölkerung als Maßstab für seine Arbeit und betont, die OÖG sei 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Menschen da, um zu heilen, zu helfen und zu begleiten.

Verschobene Operationen und Personalsituation

Ein zentrales Thema der vergangenen Monate waren verschobene Operationen in den Einrichtungen der OÖG. Als Grund wird ein Mangel an Anästhesistinnen und Anästhesisten genannt; zeitweise mussten bis zu 150 Eingriffe pro Monat abgesagt werden.

Königswieser wird mit der Aussage zitiert, die meisten Krankenhäuser der OÖG seien sehr gut besetzt und es könne so viel operiert werden wie noch nie. Zum Kepler Universitätsklinikum in Linz wird angegeben, man sei dort wieder auf dem Stand vom vergangenen Herbst.

Schwerpunkt Kommunikation und Wertschätzung

Königswieser spricht Defizite in der Kommunikation an. Es wird berichtet, dass Beschwerden darüber vorliegen, dass sich Menschen nicht ausreichend wertgeschätzt fühlten. Wertschätzung gegenüber Patientinnen, Patienten und ihren Angehörigen sowie untereinander bezeichnet er als zentrales Thema im Gesundheitssystem.

Die OÖG setzt auf Kommunikationstrainings und zusätzliche Unterstützung für das Personal. Königswieser erklärt, er versuche Wertschätzung vorzuleben. Er betont die Bedeutung des Miteinanders in den Teams, zwischen den Berufsgruppen, zwischen den Standorten und mit Patientinnen, Patienten sowie deren Angehörigen.

Management, Rahmenbedingungen und Führungsstruktur

Im Zusammenhang mit steigenden Anforderungen im Spitalsalltag wird Königswieser mit der Aussage zitiert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien motiviert und hätten eine sinnstiftende Aufgabe. Die Aufgabe des Managements sieht er darin, Wertschätzung zu zeigen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen. In Oberösterreich sei man bei den Rahmenbedingungen auf einem guten Weg.

Mit der Trennung von Führungsfunktionen soll die Schlagkraft der Organisation weiter erhöht werden. Königswieser führt die Oberösterreichische Gesundheitsholding, ab Juni übernimmt der frühere Uni-Rektor Meinhard Lukas die Leitung des Kepler Universitätsklinikums. Für Lukas stehen kürzere Wartezeiten, stabile Abläufe und respektvolle Kommunikation oben auf der Agenda.

Berufliche Erfahrung und kommunales Engagement

Tilman Königswieser leitete von 2014 an das Salzkammergut-Klinikum und will Erfahrungen von dort in die gesamte Organisation einbringen. Er lebt in Micheldorf und ist in der ÖVP-Ortsgruppe in Micheldorf aktiv.

Königswieser wird mit der Aussage zitiert, er übernehme gerne Verantwortung im Gesundheitsmanagement und in seiner Gemeinde. Sein Ziel formuliert er als Bestreben, gemeinsam und parteiübergreifend Gutes zu bewirken.