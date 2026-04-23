ÖBB-Frühjahrsputz: Über 1.000 Bahnhöfe österreichweit strahlend sauber

ÖBB schließen umfangreichen Frühjahrsputz an Bahnhöfen ab

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Rahmen eines Frühjahrsputzes mehr als 1.000 Bahnhöfe und Haltestellen im gesamten Bundesgebiet grundgereinigt. Dabei wurden nach Unternehmensangaben große Flächen im Innen- und Außenbereich gereinigt.

Österreichweit umfasste der Frühjahrsputz die Reinigung von 2,9 Millionen Quadratmetern Bodenflächen sowie 270.000 Quadratmetern Glasflächen. Zusätzlich wurden 92.000 Laufmeter Handläufe und 17.000 Laufmeter Sitzbänke gereinigt.

Umfangreiche Arbeiten in Kärnten

In Kärnten wurden im Zuge der Aktion rund 240.000 Quadratmeter Bodenflächen gereinigt. Hinzu kamen etwa 16.500 Quadratmeter Glasflächen. Außerdem reinigten die Teams 2.600 Laufmeter Handläufe und rund 1.300 Laufmeter Sitzbänke.

Bei der Grundreinigung waren österreichweit 555 Reinigungskräfte der ÖBB im Einsatz, davon 41 in Kärnten. Der Frühjahrsputz umfasste neben den Flächenreinigungen auch die Säuberung von Uhren und Infotafeln an Bahnhöfen und Haltestellen.

Graffitientfernung und Reinigungsmittel

Im Zuge der Arbeiten werden nach Angaben der ÖBB viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden entfernt. Laut einer Aussendung kommen beim Frühjahrsputz umweltschonende Reinigungsmittel zum Einsatz.

Saubere Bahnhöfe seien nach Darstellung der ÖBB ein wichtiger Erfolgsfaktor, um das Wohlbefinden der Fahrgäste am Bahnhof sicherzustellen. In der Aussendung vom Donnerstag wurden die Detailleistungen der Reinigungsarbeiten hervorgehoben.