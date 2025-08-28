ÖBB-Verteilaktion: Kostenlose Schultüten am Hauptbahnhof und Westbahnhof

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verteilen am ersten Schultag, Montag den 1. September, kostenlose Schultüten an alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Wiener Hauptbahnhof und Westbahnhof.

WIEN/FAVORITEN. Am Montag, dem 1. September, beenden über 230.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich die Sommerferien, und rund 20.000 von ihnen werden ihren ersten Schultag erleben. Dies ist ein aufregendes Ereignis in der Lebensgeschichte eines Kindes, markiert es doch den Beginn einer neuen und bedeutenden Phase.

Um diesen besonderen Tag gebührend zu feiern, verteilen die ÖBB kostenlose Schultüten, die mit allerlei Überraschungen gefüllt sind. Diese Schultüten sollen den Kindern helfen, den ersten Schultag besonders und unvergesslich zu gestalten. Die Aktion wird in beiden Bahnhöfen bis 10 Uhr oder solange der Vorrat reicht verfügbar sein.

Aktion nur solange der Vorrat reicht

Eltern und Kinder können ab 7 Uhr bei der großen Anzeigentafel im Wiener Hauptbahnhof vorbeischauen, um eine der begehrten Schultüten zu ergattern. Auch am Westbahnhof wird die Verteilung stattfinden. „Gleich in der Früh verteilen wir Schultüten an unsere jüngsten Gäste, die auf dem Weg zur Schule sind,“ so die ÖBB auf ihrer Webseite.

Für ÖBB-Fans, die leider keineSchultüte erhalten können, gibt es die Möglichkeit, eine ÖBB-Schultüte mit Timi Taurus & Freunde käuflich zu erwerben. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese nicht mit denselben Überraschungen gefüllt ist. Mehr Informationen dazu finden Sie unter shop.oebb.at.



Das könnte dich auch interessieren:

Die Grünen Wien fordern eine bessere Durchmischung von Klassen, um einen integrativen Ansatz im Bildungswesen zu fördern.

Wiener Familien geben in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Schulmaterialien aus, was einen Trend zur erhöhten Investition in die Bildung und persönliche Entwicklung der Kinder widerspiegelt.

Der Wiener Samariterbund bietet Unterstützung für Familien zum Schulbeginn an, um deren Einstieg ins neue Schuljahr zu erleichtern.