ÖEHV-Frauen Erobern Sieg gegen Slowakei – Auf dem Weg zur A-WM!

Die österreichische Damenmannschaft hatte es gegen den bis dahin ebenfalls noch unbezwungenen Aufsteiger, die Slowakinnen, nicht leicht. Die Partie stand auf der Kippe, bis Kapitänin Anna Meixner das Ruder herumreißen konnte und zur Matchwinnerin avancierte. Die Spielerin, die momentan in der nordamerikanischen Profiliga PWHL spielt, nutzte im Schlussdrittel zwei Überzahlspiele, um den Ausgleich zum 2:2 in der 52. Minute und lediglich 33 Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen. Durch diesen Erfolg ist der zweite Platz, der zum Aufstieg in die nächste Runde berechtigt, nun in greifbarer Nähe.

In der ersten Spielhälfte konnten die Slowakinnen jedoch besser ins Spiel finden. Torfrau Selma Luggin, die bereits in den vorherigen Spielen gegen Dänemark und China (3:0-Siege) einen soliden Rückhalt bot, zeigte erneut ihr Können. Im ersten Powerplay gelang Anja Trummer die Führung für das rot-weiß-rote Team, indem sie nach einem Lattentreffer von Theresa Schafzahl geschickt abstaubte (14.).

Allerdings sollte dieser Vorsprung nicht lange währen; nur 29 Sekunden später brach Hana Fancovicova die Torsperre von Luggin und glich die Partie aus (15.). Anschließend, in der Anfangsphase des Mitteldrittels, nutzten die Slowakinnen eine Unaufmerksamkeit in der österreichischen Abwehr und gingen sogar in Führung (23.).

Doch die Österreicherinnen bewiesen nicht nur ihren Kampfgeist, sondern auch ihre Stärke im Powerplay. Mit einer überlegten Spielweise und strategischen Kombinationen schafften sie es, dank Anna Meixner, das Comeback einzuleiten. Meixner traf nicht nur im jetzigen Spiel, sondern hat in der laufenden WM bereits beeindruckende vier Tore erzielt und zudem drei Assists beigesteuert.

Zusammenfassung der Schlüsselmomente:

Insgesamt war das Spiel von Spannung und Nervenkitzel geprägt, da beide Teams um den wichtigen Sieg kämpften. Österreicherinnen haben sich durch ihren Kampfgeist und ihre strategische Überlegenheit, insbesondere im Powerplay, bemerkenswert behauptet. Ihr Blick richtet sich nun auf den nächsten Gegner, während sie auf das große Ziel des Aufstiegs hinarbeiten. Mit der aktuellen Form von Kapitänin Anna Meixner und der soliden Teamleistung ist alles möglich.

Zusammengefasst können die Österreicherinnen auf eine bemerkenswerte Leistung zurückblicken, die sie in eine vielversprechende Position für die anstehenden Herausforderungen bringt.