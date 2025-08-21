Leon Grgic, der talentierte 19-jährige Sturmangreifer, hat bekannt gegeben, dass er künftig für die kroatische Nationalmannschaft spielen möchte. Dies gab der österreichische Fußballbund (ÖFB) am Donnerstag bekannt. Angesichts dieser Entscheidung möchte der ÖFB seine Strategie zur Förderung von Nachwuchsspielerinnen und -spielern überdenken und zielt auf frühzeitige Entscheidungen ab oder die Förderung anderer Talente.

GRAZ/ÖSTERREICH. Leon Grgic spielt seit zehn Jahren beim SK Sturm Graz und hat zuvor beim KSV gespielt, wo er alle Nachwuchsteams des ÖFB durchlaufen hat. Seine Entscheidung, sowohl eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft als auch für die U21 im Juni abzulehnen, zeigt ein klares Bekenntnis zu Kroatien. Grgic ist nicht der einzige doppelte Staatsbürger, der sich gegen den ÖFB entschieden hat; dies hat den Verband dazu veranlasst, einen Kurswechsel zu erwägen.

Sportdirektor Peter Schöttel äußerte dazu: „Die persönliche Entscheidung jedes Spielers ist natürlich zu respektieren. Unser Ziel muss jedoch sein, dass die hohen Investitionen des ÖFB in Talente denen zugutekommen, die sich emotional und mit voller Überzeugung für den österreichischen Weg entscheiden.“ Dies spiegelt den Frust des ÖFB wider, nachdem sie über Jahre versucht hatten, Grgic für die österreichische Nationalmannschaft zu gewinnen.

ÖFB will frühzeitige Klarheit



Diese Situation ist symptomatisch für das Problem des ÖFB, wo mehrere Nachwuchstalente in den letzten Jahren ähnliche Entscheidungen getroffen haben. Um dem entgegenzuwirken, wurde Sebastian Prödl als Leiter der Nachwuchs-Nationalteams ernannt, um diese strategisch wichtigen Themen professioneller anzugehen. Schöttel betont: „Mit dieser neuen Position setzen wir ein Zeichen, dass wir diese sensiblen Themen intensiver angehen müssen.“

Der ÖFB wird fortan seinen Fokus darauf richten, dass Talente sich frühzeitig und klar für den österreichischen Weg entscheiden. „Wir möchten Spielerinnen und Spieler, die mit Herzblut und Identifikation für die rot-weiß-rote Nationalmannschaft kämpfen“, fügt Prödl hinzu.

Hoher finanzieller Aufwand



Über die Jahre hat der ÖFB erhebliche Investitionen in die Entwicklung von Spielern wie Grgic getätigt, einschließlich ihrer Teilnahme am Spitzenförderprogramm „Projekt12“. Trotz dieser Bemühungen bleibt der Verband enttäuscht über die Entscheidung des Spielers für Kroatien. Diese Situation verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen der ÖFB steht, da die Konkurrenz aus anderen Ländern zunehmend stärker wird.

