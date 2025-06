Öffentliche Mittel: Mobile Jugendarbeit im Spannungsfeld zwischen Krisenintervention und Sparmaßnahmen

Warum es in der mobilen Jugendarbeit (k)ein Weiter wie bisher gibt und welche Themen junge Grazerinnen und Grazer besonders belasten? MeinBezirk hat mit der Geschäftsführerin von Logo Jugendmanagement, Ursula Theißl, und Streetworker Stefan Schatz gesprochen.

GRAZ/STEIERMARK. „Die aktuellen Herausforderungen sind sehr individuell“, erklärt Stefan Schatz von MOJA, dem mobilen Jugendarbeit-Projekt, das im Auftrag der Stadt Graz von Logo Jugendmanagement betrieben wird. Zusammen mit einem Team von fünf weiteren Fachkräften ist er täglich in verschiedenen Stadtvierteln unterwegs — von Hauptbahnhof über den Volksgarten bis hin zu Jakominiplatz — immer dort, wo Unterstützung gebraucht wird. Aktuell konzentrieren sie sich auch auf Orte, an denen ein Amoklauf vom BORG Dreierschützengasse stattfand.

Welche Probleme begegnen den jungen Menschen? „Von Wohnungslosigkeit und Sucht über Unterstützung bei Sozialhilfeanträgen bis hin zur Begleitung zu Polizeiterminen gibt es viele Themen“, erklärt Schatz. Häufig benötigen Jugendliche jedoch einfach nur Entlastungsgespräche, vor allem wenn es Konflikte mit den Eltern gibt.

Allerdings sei MOJA eher als Koordinationsstelle zu sehen, nicht als Alleskönner. „Die Zusammenarbeit mit Institutionen ist entscheidend. Wir begleiten die Jugendlichen dorthin, wo sie fachgerechte Unterstützung erhalten, um unnötige Umwege zu vermeiden“, betont Schatz.

Einsparungsmaßnahmen „nicht überraschend“

Ursula Theißl von Logo Jugendmanagement teilt diese Sichtweise auch aus finanzieller Perspektive: „In den letzten Jahrzehnten wurden in der Steiermark bemerkenswerte Strukturen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen. Mehr Personal könnte uns helfen, noch mehr zu erreichen. Aber die letzten Monate zeigen, dass öffentliche Gelder gesenkt werden.“

Diese Entwicklung kam für sie nicht überraschend: „Wir haben unsere Projekte evaluiert, da klar war, dass Budgets nicht steigen werden. Um Einsparungen zu erzielen, haben wir unter anderem das Checkit-Printmagazin eingestellt, das durch hohe Produktionskosten und sinkende Reichweite nicht mehr effektiv war.“

Kürzungen bei MOJA „sehr überschaubar“

Die mobile Jugendarbeit bleibt in ihrer jetzigen Form jedoch gesichert, so Theißl weiter: „Die Stadt Graz bleibt unser Hauptfinancier, und bislang gab es keine Kürzungen.“ Die Zuschüsse der Abteilung 11 des Landes Steiermark (Soziales, Arbeit und Integration) wurden lediglich reduziert, was jedoch als sehr überschaubar gilt.

Wie die ausgerufenen Sparmaßnahmen der blau-schwarzen Landesregierung die Abteilung 6 (Bildung und Gesellschaft) betreffen werden, bleibt abzuwarten, da die Budgetverhandlungen noch laufen. Theißl meint: „Bald werden wir mehr Informationen haben. Sollten Kürzungen kommen, dann nicht vor 2026.“

