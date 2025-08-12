Öffentliche Plätze: Ludwig unterstützt Erweiterung der Videoüberwachung in Wien

In Wien wird eine mögliche Ausweitung der Videoüberwachung diskutiert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) unterstützt die Vorschläge des Innenministers Gerhard Karner (ÖVP), während Grüne, FPÖ und Datenschützer vor einer möglichen Aushöhlung der Freiheitsrechte warnen.

WIEN/ÖSTERREICH. Derzeit sind in Österreich 20 Orte mit Videoüberwachung ausgestattet, darunter der Reumannplatz. Ein neuer Erlass des Innenministeriums erlaubt künftig auch die Überwachung an weiteren Orten, die Anzeichen für „gefährliche Angriffe oder kriminelle Strukturen“ aufweisen.

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der polizeilichen Videoüberwachung zeigt sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gegenüber den Initiativen des Innenministers positiv. Die bestehenden Regelungen erlauben bisher die Anbringung von Kameras nur an Orten, an denen schon gefährliche Vorfälle dokumentiert wurden. Mit dem aktuellen Erlass können allerdings auch Plätze in Betracht gezogen werden, an denen künftig mit Straftaten zu rechnen ist.

Aktuelle Überwachungsstandorte in Wien umfassen unter anderem den Praterstern, den Keplerplatz sowie den Karlsplatz. Laut Polizeiauskunft sollen diese Maßnahmen dazu dienen, Straftaten präventiv zu verhindern.

Bürgermeister Ludwig kommentiert: „Dieses Thema ist mir schon seit längerem wichtig. Schon während meiner Zeit als Wohnbaustadtrat habe ich Videoüberwachung in sogenannten Angsträumen ermöglicht, stets unter Wahrung der Datenschutzrechte.“ Die genauen Standorte für die neuen Kameras sind jedoch noch nicht festgelegt. Der öffentliche Raum, insbesondere die Wiener Linien, ist bereits flächendeckend mit über 15.000 Kameras ausgestattet, deren Aufnahmen laut Polizei regelmäßig zur Unterstützung von Ermittlungen angefordert werden.

Die Wiener Grünen äußern hingegen Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Überwachung ohne konkreten Anlass. Parteichefin Judith Pühringer betont: „Wenn es der Regierung ernst ist mit der Sicherheit, sollte sie ein wirksames Waffengesetz erlassen.“

Die Wiener Freiheitlichen stehen den Vorschlägen ambivalent gegenüber. FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp erklärt: „Wir sind offen für Kameras an kriminalitätsbelasteten Orten, allerdings dürfen die Grund- und Freiheitsrechte der Passanten nicht verletzt werden; flächendeckende Überwachung würde zu weit gehen.“

Warnungen vor einem „Kontrollstaat“

Auch Datenschutzexperte Nikolaus Forgo äußert in der ORF-Sendung „Wien heute“ Bedenken gegen die geplante Ausweitung: „Früher hatten wir nur unscharfe Bilder, jetzt stehen uns Technologien wie künstliche Intelligenz zur Verfügung. Es ist wichtig, innezuhalten, um zu vermeiden, dass wir in einen Kontrollstaat abrutschen.“

Forgo weist darauf hin, dass der neue Erlass rechtlich umstritten sein könnte. „Der Minister interpretiert das Gesetz in einer Weise, die eine erweiterte Videoüberwachung erlaubt. Die Rechtsmäßigkeit könnte jedoch vom Verfassungsgerichtshof oder dem Europäischen Gerichtshof in Frage gestellt werden.“

