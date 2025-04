Öffentliche Verkehrsmittel umgeleitet: Unfall auf der Annenstraße mit mehreren Beteiligten.

In der Annenstraße in Graz ist der öffentliche Verkehr aufgrund eines Unfalls zum Stillstand gekommen. Instagram-Stories des Graz Wellness Accounts zeigen die Auswirkungen. Mehrere Straßenbahnen sind betroffen, und es gibt Umleitungen, wie die Holding Graz auf Nachfrage von MeinBezirk bestätigt hat. GRAZ. Am Mittwoch, dem 30. April 2025, ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein schwerer Unfall in der Annenstraße, in der Nähe des Roseggerhauses, bei dem mehrere Straßenbahnen sowie ein Auto beteiligt waren. Nach ersten Berichten sind Verletzte zu beklagen, jedoch ist die genaue Anzahl und der Schweregrad der Verletzungen derzeit noch unklar. Die Ursache des Unfalls ist ebenfalls noch nicht bekannt. Siehe auch [Anzeige] Schlüsselnotdienst 1030 Wien - Aufsperrer24 Route des Ersatzverkehrs Ab Jakominiplatz: Griesplatz – Josef-Huber-Gasse – Eggenberger Gürtel – Hauptbahnhof (Haltestelle Linie 52, Steig E) – Asperngasse

Ab Asperngasse: Hauptbahnhof (Bauamtsgebäude) – Eggenberger Gürtel – Josef-Huber-Gasse – Griesplatz – Jakominiplatz. Passagiere werden gebeten, alternative Transportmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Betriebszeiten der Straßenbahnlinien, insbesondere der Linien 1, 4, 6 und 7, wurden aufgrund der Umleitungen angepasst und die Linie 1 pendelt aktuell zwischen Eggenberg und Wetzelsdorf, während die Linien 4 und 6 zwischen Reininghaus und der Smart City verkehren. Siehe auch Regierungschef Kurti Erklärt Sich Als Wahlsieger: Die Überraschungen der Kosovo-Wahl! Weitere Informationen zur Entwicklung des Vorfalls sowie den aktuellen Stand der Inspektionen werden in Kürze erwartet. Der öffentliche Verkehr wird voraussichtlich bis zur Klärung des Vorfalls in der Annenstraße beeinträchtigt bleiben.

