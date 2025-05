Öffentlicher Abschied: Peter Rapp wird mit Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof geehrt

Die verstorbene TV-Legende Peter Rapp wird am 23. Mai mit allen Ehren am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich von ihm zu verabschieden. Zudem wurde ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet.

WIEN. Am 23. Mai findet die offizielle Abschiednahme von der TV-Legende Peter Rapp statt. Der langjährige Fernsehmoderator, der die österreichische Unterhaltungslandschaft über Jahrzehnte prägte, wird im Ehrengrab der Stadt auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Laut einer Mitteilung von Bestattung Wien, können sich die Trauergäste zwischen 10 und 12 Uhr in der Halle 2 von Peter Rapp verabschieden.

Im Anschluss an die öffentliche Abschiedszeremonie findet eine Trauerfeier im engsten Familienkreis statt. Der weitere Verlauf der Trauerfeier wird wieder öffentlich sein: Die Bevölkerung ist eingeladen, den Trauerzug zu begleiten und der Einsegnung am Grab beizuwohnen, die von Dompfarrer Toni Faber durchgeführt wird. Ein digitales Kondolenzbuch mit dem Titel „Trauern Sie um Peter Rapp“ wurde auf der Trauerportal-Seite der Bestattung Wien eingerichtet (Link hier).

Trauer um Publikumsliebling



Peter Rapp verstarb am 25. April 2023 im Alter von 81 Jahren nach einer langen und schweren Krankheit. Er war über Jahrzehnte eine zentrale Figur in der österreichischen Fernsehunterhaltung und ist insbesondere durch seine charmante Moderation der beliebten Spielshow „Glücksrad“ bekannt geworden, die er 28 Jahre lang präsentierte. Seine Schlagfertigkeit, sein Humor und seine unverkennbare Art machten ihn zu einem Publikumsliebling und einer vertrauten Stimme in vielen Wohnzimmern.

In einer emotionalen Mitteilung der Familie wird Rapp in großer Dankbarkeit verabschiedet: „Papa hat oft gesagt: ‚Wenn’s vorbei ist, will ich wenigstens in guter Gesellschaft liegen.‘ Dass er nun ein Ehrengrab bekommt, hätte ihn überrascht – und sicherlich auch ein bisschen stolz gemacht. Wir verabschieden ihn mit einem Lächeln und unendlich viel Liebe,“ erklärten seine drei Kinder in der Mitteilung der Bestattung.

Weitere Meldungen:



Wiener Fernsehlegende Peter Rapp mit 81 Jahren verstorben.

Große Bestürzung über den Tod von TV-Legende Peter Rapp.

Wiener Galerist John Sailer im Alter von 87 Jahren verstorben.