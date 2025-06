Öffentlicher Austausch: „7talk“-Dialogfestival am Neubau erreicht sein Finale

Nach über einem Monat intensiver Gespräche im 7. Bezirk findet das Dialogfestival „7talk“ am Dienstag, den 10. Juni, sein spannendes Finale. Zwischen Kaiserstraße und Gürtel wird auf der Bernardgasse sichtbar, was im Kleinen angestoßen wurde.

WIEN/NEUBAU. Das Finale des Dialogfestivals „7talk“ wird am 10. Juni in der Bernardgasse stattfinden. Von 16 bis 18 Uhr verwandelt sich die Bernardgasse zwischen Kaiserstraße und Gürtel in einen Raum des öffentlichen Austauschs, nach mehreren Gesprächsrunden, sogenannten „7talks“, die an verschiedenen Orten im Bezirk stattfanden.

Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dialog und Bürgerbeteiligung auf lokaler Ebene zu fördern. Seit Mai diskutieren die Partner des Festivals, darunter das Amerlinghaus, das „flash mädchen*café“ und das Nachbarschaftszentrum, sieben verschiedene Themen wie „Wie gelingt Veränderung am Neubau?“ und „Wie international ist Neubau?“. Das Finale bringt nun Teilnehmer und Interessierte zusammen, um Ergebnisse zu präsentieren, Perspektiven zu teilen und neue Ideen für ein besseres Zusammenleben im Bezirk anzuregen.

Persönlicher Austausch

Diese Veranstaltung versteht sich als Plattform für den persönlichen Austausch und leistet einen Beitrag zur Bereicherung nachbarschaftlicher Beziehungen im urbanen Raum. Ziel ist es, Gesprächsanlässe zu schaffen, die eine Vielfalt an Lebensrealitäten und Sichtweisen sichtbar machen. Dabei soll die zentrale Frage behandelt werden, wie urbanes Leben im Viertel lebenswert gestaltet werden kann—unter aktiver Einbeziehung vieler Stimmen vor Ort.

Das Dialogfestival wird vom Grätzllabor Neubau organisiert. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Interessierte sind herzlich eingeladen, zuzuhören, mitzudiskutieren oder eigene Ideen einzubringen. Der Eintritt ist kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

