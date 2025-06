Öffnungszeiten in Wien an Fronleichnam: Diese Geschäfte sind geöffnet

Fronleichnam, der am 19. Juni gefeiert wird, ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Viele Geschäfte bleiben an diesem Tag geschlossen. Wer die Gelegenheit verpasst hat, in den ersten drei Wochentagen einzukaufen, dem bietet MeinBezirk wertvolle Informationen zur Lösung dieses Problems.

In Wien ist Fronleichnam, ein bedeutender Feiertag der katholischen Kirche, der den Gläubigen die Anwesenheit Jesu Christi in Form von Brot und Wein näherbringt. Traditionell nehmen viele Menschen an Prozessionen und Feierlichkeiten teil, die in zahlreichen Stadtteilen und Gemeinden stattfinden.

Da die meisten Geschäfte am Fronleichnam geschlossen sind, könnte es für viele Wiener und Wienerinnen eine Herausforderung darstellen, notwendige Lebensmittel und Produkte zu besorgen. Dennoch braucht dies keinen Grund zur Panik darstellen, denn MeinBezirk hat eine Liste von geöffneten Supermärkten, Bäckereien und Automaten-Shops zusammengestellt, die dir beim Einkaufen helfen können.

Geöffnete Supermärkte: Billa und Billa Plus

1. Bezirk, Billa Corso im Herrnhuterhaus, Neuer Markt 17, 10 – 20 Uhr

2. Bezirk, Billa am Praterstern, 6 – 22 Uhr

9. Bezirk, Billa am Franz-Josefs-Bahnhof, Julius-Tandler-Platz 3, 6 – 22 Uhr

15. Bezirk, Billa am Westbahnhof, Europaplatz 1–3, 5.30 – 23 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1: 5.30 – 20 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3: 6 – 22 Uhr

Waren Sie schon einmal am Feiertag einkaufen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Interspar, Spar und Spar Express

1. Bezirk, Babenbergerstraße 9, 10 – 19 Uhr

3. Bezirk, Interspar Pronto, Wien Mitte, 6 – 23 Uhr

10. Bezirk, Interspar am Hauptbahnhof, 6 – 23 Uhr

19. Bezirk, Spar Express, Krottenbachstraße 233: 6 – 22 Uhr

Weitere Geschäfte und Bäckereien

1. Bezirk, Okay Markt, Schottentor, 6 – 21.45 Uhr

5. Bezirk, Anadolu Backshop, Siebenbrunnengasse 55–57, 8 – 21.30 Uhr

19. Bezirk, Spar Express, 6 – 22 Uhr

mehrere Standorte von Felzl Bäckereien, die von 7.30 – 12.30 Uhr geöffnet sind (Liste der Filialen hier)

Gül Bäckereien: Öffnungszeiten unbekannt, weitere Informationen unter diesem Link.

Automatenauswahl

Für einen schnellen Einkauf bieten viele Automaten-Shops rund um die Uhr Produkte an:

2. Bezirk, Railshop, Praterstern 5, rund um die Uhr

6. Bezirk, Primo Automatenshop, Gumpendorfer Straße 88a, rund um die Uhr

Darüber hinaus ermöglichen Online-Supermärkte wie Foodora, Lieferando und Wolt eine bequeme Lieferung direkt nach Hause. Achten Sie auf die teilweise Anpassung der Öffnungszeiten an Feiertagen.

