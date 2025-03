ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann wird neue Ministerin für Arbeit und Soziales

Die erfahrene Gewerkschaftsfunktionärin und Wiener SPÖ-Politikerin Korinna Schumann wurde zur neuen Arbeits- und Sozialministerin in der kommenden Bundesregierung ernannt. Ihr beruflicher Werdegang schließt somit den Kreis, denn ihre Karriere begann sie im Sozialministerium.

ÖSTERREICH/WIEN. Im Gegensatz zu einigen anderen Ministerien kristallisierte sich beim Postenkarussell der roten Ministerien rasch heraus, wer die Verantwortung für die Arbeits- und Sozialagenden übernehmen wird. Die GPA-Chefin Barbara Teiber, die als erste Option für diese Schlüsselposition galt, zog ihre Kandidatur zurück, was den Weg für Schumann ebnete.

Die Präsidentschaft über die Sozial- und Arbeitsagenden wird zur Herausforderung, insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen wie der Digitalisierung der Arbeitswelt und dem demografischen Wandel. Schumann ist bekannt dafür, dass sie sich intensiv für soziale Gerechtigkeit, faire Einkommen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Bekämpfung der Armutsgefährdung von Frauen einsetzt, Themen, die auch in der aktuellen politischen Diskussion eine entscheidende Rolle spielen.

Vollblutgewerkschafterin

Korinna Schumann wurde am 10. April 1966 in Wien geboren. Ihre berufliche Laufbahn startete sie 1989 als Mitarbeiterin im Sozialministerium. Ab 1990 engagierte sie sich in der Personalvertretung, wo sie sich konsequent für die Belange der Arbeitnehmer einsetzte. Ihr starkes Engagement spiegelt sich in ihrer politischen Identität wider und zeigt ihren unbeirrbaren Fokus auf soziale Themen.

Seit Mai 2018 ist sie auch Bundesrätin für Wien, und von Juli bis Dezember 2022 war sie Präsidentin des Bundesrates. In ihrer politischen Laufbahn hat sie stets den Fokus auf soziale Themen gelegt und sich für die Stärkung der Arbeitnehmerrechte stark gemacht.

In der neuen Bundesregierung wird Schumann, neben ihrer Verantwortung für Arbeit und Soziales, auch die Bereiche Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz leiten. Dies ist besonders wichtig in Anbetracht der Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie und die steigende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen entstanden sind.

