ÖGK-Chef Huss: Warum wir dringend eine Kassenreform brauchen – Rückabwicklung ist der falsche Weg!

„Nein, ich schließe das genauso aus wie der Bundeskanzler“, sagte Huss am Abend, bezugnehmend auf die ebenfalls von ÖVP-Chef Christian Stocker am Vortag geäußerte Ablehnung einer Rückabwicklung der Kassenreform. Diese Reform wurde im Dezember 2018 unter der türkis-blauen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beschlossen und trat am 1. Jänner 2020 in Kraft. Das Hauptziel dieser Reform war es, das österreichische Gesundheitssystem effizienter zu gestalten und die Leistungen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu vereinheitlichen.

„Ich habe immer gesagt, die ÖGK ist gekommen, um zu bleiben. Aber die ÖGK kann nicht so bleiben, wie sie derzeit ist“, betonte Huss und forderte erneut Reformen. In der ÖGK sei es als Vertreter der Arbeitnehmer wichtig gewesen, dass es einheitliche Leistungen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee gibt. „Wir haben in vielen Bereichen Fortschritte erzielt,“ erzählte er weiter. Dazu gehören:

einheitliche Verträge mit Physiotherapeuten

Verträge mit Psychotherapeuten

Hebammen

Logopädinnen

Ergotherapeuten

Bereich der Heilbeihilfe

Hilfsmittel wie Rollstühle

Diese bundesweit einheitlichen Verträge seien „einer der wenigen Vorteile“ der neuen Struktur, und eine Rückabwicklung wäre „sicherlich nicht sinnvoll“. Allerdings fehle eine große Gruppe: die Ärzte. Huss machte deutlich, dass ein ärztlicher Gesamtvertrag angestrebt werden müsse, um bundesweit einheitliche Leistungen sicherzustellen.

Ein weiterer entscheidender Punkt für Huss ist die Notwendigkeit von mehr Regionalität innerhalb der ÖGK. Er erklärte: „Die ÖGK ist sehr, sehr zentral organisiert, und die Zentrale in Wien legt fest, was in den Bundesländern zu tun ist.“ Diese Zentralisierung führt zu Unzufriedenheit bei den Landespolitikern. Huss fordert, dass mehr Spielraum für regionale Bedürfnisse geschaffen werden muss, um auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Bundesländer besser eingehen zu können.

Um die gegenwärtige Budgetlücke zu schließen, ist laut Huss eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Er hebt hervor, dass das österreichische solidarische Gesundheitssystem strukturell unterfinanziert sei. Im Vergleich zu Deutschland, wo 16 Prozent an Krankenversicherungsbeiträgen eingehoben werden, beträgt der österreichische Satz nur 7,65 Prozent. Selbst wenn man bedenkt, dass in Deutschland die Spitalskosten aus den Beiträgen finanziert werden, müsste Österreich auf mindestens 9,5 Prozent anheben. „Ob zusätzliches Geld aus Beiträgen oder Steuern kommt, ist eine politische Entscheidung, die von der Bundesregierung und dem Parlament getroffen werden muss. Es ist jedoch unbestreitbar, dass mehr Geld für die Versorgung benötigt wird“, erklärte Huss.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte die Debatte am vergangenen Wochenende mit einem Aufruf zu einer „Reform der Reform“ angestoßen. Mattle fordert mehr regionale Entscheidungsstrukturen und eine Konzernstruktur mit befugten Landesstellen, um sicherzustellen, dass Beitragsmittel dort wirken, wo sie erwirtschaftet werden. Er kritisierte die Zentralisierung der Entscheidungskompetenzen und in diesem Zusammenhang auch längere Wartezeiten und bürokratische Hürden, die sowohl Ärzte als auch Patienten in Tirol betreffen. Zudem wies er auf Ungleichheiten hin, beispielsweise bei der Finanzierung langfristiger Therapien für Menschen mit Behinderungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reform der ÖGK, die unter der Regierung von Sebastian Kurz umgesetzt wurde, heute sowohl gelobt als auch kritisiert wird. Die Debatte um die Struktur, Finanzierung und regionale Anpassungsfähigkeit gibt Raum für weitere Diskussionen und Evaluierungen. Dennoch bleibt die Frage offen, ob die eingeleiteten Reformen die gewünschten Ziele tatsächlich erreicht haben.