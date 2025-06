ÖH-Wahl in Innsbruck: Das neue Führungsteam der ÖH-Innsbruck stellt sich vor

Etwa einen Monat nach der Wahl zur Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) steht der neue Vorsitz fest. Die Studierenden in Innsbruck werden künftig von einer orange-grünen Koalition, bestehend aus der AktionsGemeinschaft (AG) und den Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS), vertreten.



INNSBRUCK. Der 21-jährige Pharmaziestudent Julian Herb (AG) wurde zum Vorsitzenden der neuen Studienvertretung gewählt. Erste Stellvertreterin wird Anna Schramm (GRAS), während Gabriela Crnov (AG) die Position der zweiten Stellvertreterin übernimmt. Diese Koalition bringt die AG nach zwei Jahren in der Opposition zurück in die Regierungsfunktionen. Crnov äußerte sich zu diesem Wandel mit den Worten:

„Wir freuen uns, nach zwei Jahren erfolgreicher Oppositionsarbeit wieder Verantwortung in der Exekutive übernehmen zu dürfen. Gemeinsam mit einem starken Team sind wir voller Tatendrang: Wir möchten die Studienzeit der Innsbrucker Studierenden durch unsere Service- und Vertretungsarbeit zur besten Zeit ihres Lebens machen.“

Wahlergebnisse im Überblick

Bei der ÖH-Wahl in Innsbruck im Mai 2025 erzielte die „AktionsGemeinschaft Innsbruck: Uni lebt!“ (AG) mit 44,9 Prozent die meisten Stimmen und sicherte sich damit neun von insgesamt 19 Mandate. Der „Verband Sozialistischer Student_innen“ (VSStÖ) folgte als zweitstärkste Partei mit 20,41 Prozent, was vier Mandaten entspricht. Die „Grünen und Alternativen Student_innen“ (GRAS) kamen mit 19,84 Prozent ebenfalls auf vier Mandate.

Der „Kommunistische Student_innenverband – Linke Liste“ (KSV-LiLi) und die „Jungen liberalen Studierenden“ (JUNOS) erhielten jeweils ein Mandat mit 7,37 Prozent und 5,57 Prozent. Die „Ring Freiheitlicher Studenten – Liste Biermann“ (RFS) ging leer aus und erzielte lediglich 1,92 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei 27,52 Prozent und blieb damit nahezu unverändert im Vergleich zur Wahl 2023 (27,25 Prozent).

Bisherige Vorsitzende und Veränderungen

Vor der aktuellen Wahl führte eine Koalition aus GRAS, VSStÖ und KSV-LiLi den Vorsitz. Obwohl alle drei Parteien eine Fortsetzung dieser „linken Koalition“ wünschten, war dies aufgrund der Mandatsverluste der GRAS diesmal nicht möglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Große Vorsätze bei der Podiumsdiskussion zur Wahl

Innsbruck zählt wohnungslose Menschen

Aktuelle Nachrichten aus Innsbruck auf MeinBezirk