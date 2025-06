Österreich-Bilanz: Wien führt erneut bei den Firmenpleiten

Im ersten Halbjahr 2025 zählte der Kreditschutzverband (KSV) 1870 insgesamt 1.366 Unternehmenspleiten in Österreich, was etwa 39 Prozent aller Insolvenzen im Land ausmacht. Experten sind sich einig, dass in den kommenden Monaten keine Trendumkehr zu erwarten ist.

WIEN. In den letzten Monaten hat Österreich eine signifikante Welle von Unternehmensinsolvenzen erlebt. Besonders betroffen sind Unternehmen in Wien, wie aus einer aktuellen Aussendung des Kreditschutzverbands (KSV) 1870 hervorgeht. Im ersten Halbjahr 2025 sind österreichweit rund 3.500 Firmen in die Insolvenz gegangen, wobei 1.366, also etwa 39 Prozent, ihren Sitz in der Hauptstadt haben.

Dies stellt einen Anstieg von 10,4 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte des Vorjahres dar. In über 500 Fällen wurde aufgrund fehlenden Vermögens nicht einmal ein Insolvenzverfahren eröffnet, was die dramatische finanzielle Situation vieler Betriebe verdeutlicht.

Mehrere Milliarden Euro Schulden

Laut KSV 1870 beläuft sich die Höhe der Verbindlichkeiten in diesen Insolvenzfällen auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleibt dieser Betrag im historischen Vergleich hoch, was auf anhaltende Herausforderungen im Immobiliensektor zurückzuführen ist. Besonders erwähnenswert sind die Insolvenzfälle von vier Gesellschaften der Signa-Gruppe, die zu den Top 5 Großinsolvenzen Wiens gehören. Die größte Insolvenz dieser Gruppe ist die Immobiliengesellschaft „SÜBA AG“ mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

Die Insolvenzfälle verteilen sich überwiegend auf die Branchen Handel und Bauwirtschaft, mit 209 beziehungsweise 205 Insolvenzen. Während im Handel die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zu 2024 leicht gesunken ist, stieg sie in der Bauwirtschaft deutlich an. KSV-Experte Jürgen Gebauer erklärt, dass dieser Anstieg teilweise durch Folgeinsolvenzen innerhalb der Signa-Gruppe verursacht wurde, sowie durch die hohe Anzahl an österreichischen Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien. Eine Umkehr dieser Entwicklung sei in den kommenden Monaten nicht zu erwarten.

