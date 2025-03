Österreich gegen Serbien: Hohe Zuschauerzahl im Ernst-Happel-Stadion erwartet

Der ÖAMTC warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen rund um das renommierte Ernst-Happel-Stadion in Wien. Am kommenden Donnerstag wird das mit Spannung erwartete Fußballspiel zwischen den Nationalmannschaften Österreichs und Serbiens stattfinden, welches potenziell zu Staus und Straßensperren führen könnte. Ein großer Andrang von etwa 40.000 Fans ist zu erwarten.



WIEN/LEOPOLDSTADT. Die letzte Auseinandersetzung zwischen Österreich und Serbien ging im Juni letzten Jahres während eines Freundschaftsspiels vonstatten, welches Österreich mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Diesmal werden die beiden Teams im Rahmen der UEFA Nations League am 20. März 2024 antreten, was den Wettkampf noch intensiver gestaltet.

Österreich als Gruppenzweiter

In der UEFA Nations League treten gleichstarke Nationalteams gegeneinander an, um sich im europäischen Fußballvergleich zu beweisen. Diese Teams kämpfen in Gruppen zu je vier Nationen um den Gruppensieg, der die Möglichkeit zur Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft eröffnet. Österreich belegt in der aktuellen UEFA-Tabelle den zweiten Platz in Gruppe 3 und trifft deshalb auf den zweiten Platz der anderen Gruppe, in diesem Fall Serbien.

Österreich trifft im Hin- und Rückspiel auf Serbien. 40.000 Fans werden am Donnerstag erwartet. (Archivfoto) | Foto: Soeren Stache / dpa / picturedesk.com

Österreich hat aktuell insgesamt elf Punkte in der Nations League gesammelt, was sie weit vor der serbischen Mannschaft mit lediglich sechs Punkten platziert. Trotz dieser Zahlen wird ein spannendes Duell in Wien erwartet, vor allem da das Rückspiel am 23. März in Serbien stattfinden wird.

Staugefahr durch zahlreiche Fans

Die hohe Fananzahl setzt sich nicht nur aus österreichischen, sondern auch aus serbischen Anhängern zusammen. In Wien leben über 100.000 Serben und Serbinnen (Stand 1. Januar 2024), was den ÖAMTC zu der Annahme veranlasst, dass eine hohe Besucherzahl zu erwarten ist. Der Einlass ins Stadion beginnt um 18:45 Uhr, bevor der Anpfiff um 20:45 Uhr erfolgt. Fans sollten sich auf mögliche Straßensperren und Verkehrsbehinderungen rund um das Stadion einstellen, insbesondere auf der Meiereistraße, sowie an angrenzenden Straßen wie der Stadionallee und der Vorgartenstraße.

ÖAMTC empfiehlt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. (Archivfoto) | Foto: Fuerthner / PID

Fachleute warnen vor weiteren Verkehrsbehinderungen, insbesondere auf wichtigen Verkehrsstraßen wie der Südosttangente und dem Handelskai. Auch die Einfahrten zur Vorgartenstraße und in das Stadiongeviert werden stark befahren sein. Um eine stressfreier Anreise zu gewährleisten, wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, insbesondere die U-Bahn-Linie U2. Park and Ride-Anlagen, wie P+R Donaustadtbrücke sowie P+R Donaumarina, bieten ebenfalls Unterstützung, um die Anreise zu erleichtern.

Ausreichende Parkmöglichkeiten

Es stehen ausreichend Parkplätze in der Nähe des Stadions zur Verfügung:

Parkhaus Messe A (Zufahrt über Praterstern).

Parkhaus Messe D (Zufahrt über Vorgartenstraße).

Stadioncenter (Zufahrt über Handelskai).

P1-Viertel Zwei (Zufahrt über Vorgartenstraße).

Campus WU (Zufahrt über Vorgartenstraße).

Bitte beachten Sie zudem die Kurzparkzone, die in der Leopoldstadt an Werktagen von 9 bis 22 Uhr gültig ist.

Weitere interessante Nachrichten:

SK Rapid trifft im Conference League-Achtelfinale auf Banja Luka.

Wiener Linien stellen zusätzliches Sicherheitspersonal ein.

Wissenschaftsprotest sorgt für Staus und Verkehrsstörungen.