Österreich öffnet Türen: Asylbewerber sollen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten!

Laut dem Bericht ist die Opferzahl in Österreich mit rund 120 vor jährlich „relativ stabil“. Insbesondere bei Männern und Personen, die im Arbeitsbereich ausgebeutet werden, wurde jedoch ein Zuwachs registriert. Dies lässt darauf schließen, dass es weiterhin erhebliche Probleme mit Menschenhandel gibt, der sich zunehmend über das Internet und soziale Medien verstärkt manifestiert. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von 2020 bis 2024 und bietet wertvolle Einblicke in die Trends und Mechanismen, die hinter diesem sozialen Übel stehen. Im Dezember 2023 hatten die Europarats-Experten Österreich besucht und loben insbesondere, dass bei der Erstellung des nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels die GRETA-Empfehlungen berücksichtigt wurden.

Positiv hervorgehoben wird auch die Erhöhung der Fördermittel für zwei NGOs, die sich auf den Kampf gegen Menschenhandel spezialisiert haben. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, der auf ein wachsendes Bewusstsein für das Thema hinweist, auch im Kontext von Asylverfahren. Die Daten zeigen, dass die meisten Opfer aus folgenden Ländern stammen:

Nigeria

Rumänien

Bulgarien

Irak

Serbien

Philippinen

Ungarn

Experten empfehlen, die Kapazitäten der Behörden im Kampf gegen Menschenhandel weiter zu stärken. Obwohl bereits im Jahr 2023 die Mittel des Bundeskriminalamts (BK) erhöht wurden und Kompetenzzentren für Cyberkriminalität eingerichtet worden sind, bleibt noch viel zu tun.

Besonders verletzliche Gruppen sind Minderjährige. Ihre angemessene Unterstützung, Begleitung und Unterbringung muss sichergestellt werden. Auch migrantische Beschäftigte in prekären Sektoren, wie zum Beispiel in der:

Gastronomie

Lieferdiensten

Bauwirtschaft

Landwirtschaft

häuslichen Bereich

sind stark gefährdet. Der Bericht stellt fest, dass die Zahl illegaler Beschäftigungen von Drittstaatsangehörigen in den letzten Jahren gestiegen ist. Daher ist es unerlässlich, ausreichend Beamte und Ressourcen für die Kontrollbehörden bereitzustellen. Diese sollten in der Lage sein, proaktive Inspektionen in Risikosektoren durchzuführen. Außerdem muss der rechtliche Schutz von 24-Stunden-Pflegekräften verbessert werden, beispielsweise durch eine rechtlich verpflichtende Zertifizierung der Vermittlungsagenturen.

Österreich sollte auch weitere Maßnahmen gegen die Ausbeutung von Frauen und Männern ergreifen, insbesondere in der Sexarbeit. Gewisse gesetzliche Änderungen sollten gestärkt werden, um eine umfassendere Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Die GRETA-Experten äußern jedoch auch Kritik. Einige Empfehlungen aus früheren Berichten wurden nicht oder nur unzureichend umgesetzt. Dazu gehört die Schaffung eines Koordinationsmechanismus, der Arbeitsinspektoren, Sozialarbeiter, Fremdenpolizisten, Strafvollzugsbeamte, Mediziner, NGOs und Gewerkschaften einbezieht, um Opfer effektiver zu identifizieren.

Ein weiteres kritisches Punkt ist die fehlende Einführung der in Artikel 13 der Konvention gegen Menschenhandel vorgesehenen „Erholungs- und Reflexionsperiode“. Diese sollte Opfern von Menschenhandel gewährt werden, bevor sie beispielsweise aufgrund eines negativen Asylbescheids ausgeflaggt werden. Diese Zeit ist entscheidend, um den Betroffenen zu ermöglichen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Schließlich sollten die österreichischen Behörden auch mehr dafür tun, dass die Opfer für ihr Leid entschädigt werden, etwa indem die Staatsanwaltschaften ermutigt werden, dies in Strafverfahren konsequent zu fordern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Österreich zwar Fortschritte im Kampf gegen Menschenhandel gemacht hat, jedoch noch umfangreiche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Rechte und den Schutz der Opfer zu gewährleisten. Es ist von größter Bedeutung, dass alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen anzugehen und die Situation nachhaltig zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass die kommenden Jahre mehr positive Entwicklungen in diesem kritischen Bereich bringen werden.