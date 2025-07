Österreicher im Urlaub: Warum Mülltrennung auch am Strand wichtig ist!

Die Umfrage, die im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juni durchgeführt wurde, befragte insgesamt 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bereitschaft zur aktiven Mülltrennung in Westösterreich deutlich ausgeprägter ist. In den Bundesländern Tirol und Vorarlberg gaben beeindruckende 82 Prozent der Befragten an, dass sie aktiv Müll trennen. In Salzburg waren es 81 Prozent. Im Gegensatz dazu zeigten in Wien lediglich 59 Prozent der Befragten die gleiche Bereitschaft, auch im Urlaub sorgsam auf die Mülltrennung zu achten.

Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB (Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe), betonte: „Damit Abfalltrennung im Urlaub gelingt, müssen wir einfache Lösungen bzw. Trennmöglichkeiten in Hotels, privaten Unterkünften und Tourismusregionen anbieten. Die Gemeinden sind gefragt, ihren Gästen die Mülltrennung so einfach wie möglich zu gestalten.“ Diese Aussage unterstreicht die Notwendigkeit für Urlaubsziele, sich aktiv um die Umwelt zu kümmern und ihren Gästen dies zu ermöglichen.

Die Herausforderungen bei der Mülltrennung im Ausland sind jedoch deutlich: 71 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen oft unklar sei, wie Abfall im Ausland richtig getrennt wird. Dennoch sind viele bereit, sich über die lokalen Bestimmungen zu informieren und darauf Rücksicht zu nehmen. 50 Prozent der Befragten äußerten, dass sie sich aktiv über die Vorgaben ihrer Reiseziele informieren. Die hohe Mobilität und das zunehmende Umweltbewusstsein zeigen laut Jüly, dass es dringend Anstrengungen braucht, um die Möglichkeiten zur Mülltrennung im Ausland sowie in touristischen Hotspots zu erweitern.

Österreich kann hierzu von den Nachbarländern lernen. Beispielsweise hat Italien das Erfolgsmodell des Vier-Tonnen-Systems im öffentlichen Raum etabliert, welches eine effektive Mülltrennung ermöglicht. Slowenien hingegen hat es ermöglicht, Batterien und Elektrogeräte an öffentlichen Sammelstellen fachgerecht zu entsorgen. Solche Maßnahmen könnten als Vorbild für weitere Länder dienen.

Die Umfrage brachte zudem interessante Erkenntnisse über Unterschiede in den Altersgruppen ans Licht. Insgesamt gaben 29 Prozent der Befragten an, dass sie im Urlaub mehr Abfall erzeugen als zu Hause. Unter den Mitgliedern der Generation Z (Gen Z) sind es sogar fast 50 Prozent, die diese Aussage bestätigen. Im Gegensatz dazu befürworteten nur 8 Prozent der Babyboomer diese Aussage. Die Ergebnisse zeigen, dass ältere Menschen insgesamt eine höhere Achtsamkeit sowohl in Bezug auf die Abfallvermeidung als auch bei der Mülltrennung aufweisen.

Zusammenfassung

Die Umfrage zeigt signifikante Unterschiede in der Bereitschaft zur Mülltrennung zwischen verschiedenen Regionen und Altersgruppen. Während Westösterreich eine vorbildliche Rolle einnimmt, bleibt Wien hinter den Erwartungen zurück. Die Herausforderung der Abfalltrennung im Ausland erfordert ein gemeinsames Engagement von Gemeinden und Tourismusbranchen, um den Gästen nachhaltige Lösungen anzubieten. Eine erhöhte Sensibilisierung könnte dazu beitragen, die Umwelt sowohl im eigenen Land als auch international besser zu schützen.