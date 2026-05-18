Österreichische Literaturpreise 2026: Olga Flor erhält heißbegehrten Franz Kafka-Preis

Olga Flor erhält 2026 den österreichischen Franz Kafka-Preis

Die Wiener Schriftstellerin Olga Flor wird im Jahr 2026 mit dem österreichischen Franz Kafka-Preis ausgezeichnet. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Österreichischen Franz Kafka Gesellschaft vergeben.

Die Verleihung findet am 19. Juni 2026 im Martinskeller in Klosterneuburg im Bezirk Tulln statt. Dies gab die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft am Montag in einer Aussendung bekannt.

Preisverleihung in Klosterneuburg

Neben dem Franz Kafka-Preis wird am 19. Juni 2026 auch der Odradek-Buchpreis überreicht. Dieser geht an Hanno Millesi, der für seinen Roman „Zur Zeit der Schneefälle“ geehrt wird. Der Odradek-Buchpreis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft zählt zu den ältesten Kafka-Gesellschaften weltweit und war über viele Jahre hinweg Veranstalterin der Klosterneuburger Kafka-Symposien. Die Finanzierung der Franz-Kafka-Preise erfolgt durch das Land Niederösterreich und den Bund.

Renommierte Auszeichnung

Der von der Österreichischen Franz Kafka Gesellschaft vergebene Franz Kafka-Preis gehörte zu den höchstdotierten Literaturauszeichnungen des Landes und gilt als eine der renommiertesten Ehrungen in der österreichischen Literaturlandschaft. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Elias Canetti, Libuše Moníková, Peter Handke, Ilse Aichinger, Stanislaw Lem, Christoph Ransmayr, Sławomir Mrożek und Herta Müller.

Zur Person Olga Flor

Olga Flor wurde 1968 in Wien geboren und wuchs in Wien, Köln und Graz auf. Nach einem abgeschlossenen Physikstudium arbeitete sie im Multimedia-Bereich.

Seit 2004 ist Flor freischaffende Autorin. Sie veröffentlicht Romane, Kurzprosa, Essays sowie Theater- und Musiktheaterarbeiten und publizierte unter anderem in Tageszeitungen und Zeitschriften.