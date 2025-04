Österreichische Snooker-Meisterschaft in Wien: Der ÖSBV-Champions-Cup vereint die besten Spieler des Landes

Die erste Ausgabe des ÖSBV-Champions-Cup steht vor der Tür und die Auslosung wurde nun veröffentlicht. Dieser neu ins Leben gerufene Wettbewerb stellt einen Höhepunkt für Snooker- und Billardfans in Österreich dar.

Für weitere Informationen zur Auslosung besuchen Sie bitte: ÖSBV Champions-Cup Auslosung.

Der Event versammelt die erfolgreichsten Athlet:innen aller Sparten der Saison 2024 in Wien und wird im Format des 6-Reds-Snookers durchgeführt, welches eine spannende und dynamische Variante des klassischen Snookers ist. In diesem Format spielen die Spieler auf einem verkleinerten Tisch mit nur sechs roten Bällen, was das Spiel schneller und weniger fehleranfällig macht.

Das Turnier eignet sich nicht nur zur Krönung des ultimativen ÖSBV-Champions, sondern auch zur Bestimmung der inoffiziellen heimischen Meisterschaft im 6-Reds-Snooker. Zu gewinnen gibt es neben einem Wanderpokal und Medaillen für die Podestplätze zahlreiche attraktive Preise, darunter einen Fixplatz beim Qualifikationsturnier zur kommenden Österreichischen Staatsmeisterschaft im Snooker, sowie eine Nominierung zur 6-Reds-Europameisterschaft, die im Oktober dieses Jahres in Albanien stattfinden wird.

Wer das spannende Geschehen live verfolgen möchte, hat dazu am 26. und 27. April die Gelegenheit. Die Veranstaltung findet in der National Snooker & Billiards Academy, Hütteldorferstraße 150–154, 1140 Wien, statt. Die ersten Matches beginnen an beiden Tagen um 10:15 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, sodass sowohl Fans als auch Neulinge in die Welt des Snookers eintauchen können.