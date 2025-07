Österreichs Begeisterung für Künstliche Intelligenz: Eine Auffällige Zunahme der Akzeptanz!

Beinahe acht von zehn Befragten in Europa (78 Prozent) nutzen aktuell KI-Anwendungen. Das ist ein Anstieg von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr und zeigt den zunehmenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz in verschiedenen Lebensbereichen. Besonders bemerkenswert ist, dass in Österreich der Anteil der Nutzer von 69 Prozent im Jahr 2023 auf 73 Prozent im Jahr 2024 gestiegen ist. In der Rangliste der Nutzerzahlen stehen die Schweiz mit 85 Prozent sowie Spanien und Portugal, die jeweils 83 Prozent erreichen.

Die Erfahrungen der Nutzer mit KI-Anwendungen sind überwiegend positiv. Ganze 83 Prozent der Europäer berichten von guten oder sehr guten Erfahrungen mit diesen Technologien. Besonders hervorzuheben ist, dass jeder Fünfte sogar ausschließlich positive Erlebnisse teilt. Österreich bewegt sich mit 79 Prozent am unteren Ende des Ländervergleichs, zeigt aber dennoch eine klare Zustimmung zur Technologie. Hier sind einige der häufigsten Rückmeldungen von Nutzern:

Verbesserte Effizienz bei täglichen Aufgaben

Erleichterung der Kommunikation durch Sprachassistenten

Unterstützung bei kreativen Prozessen wie dem Schreiben von Texten

Die meistgenutzten KI-Anwendungen in Europa sind:

Textgenerierungstools (61 Prozent)

Sprachassistenten (39 Prozent)

Chatbots (39 Prozent)

In Österreich zeigen die Nutzungsstatistiken ein ähnliches Bild wie im europäischen Durchschnitt. Hier stehen die Anwendungen zur Texterstellung, wie zum Beispiel ChatGPT, mit 60 Prozent an der Spitze. Weitere beliebte Tools sind:

Chatbots (42 Prozent)

Sprachassistenten (40 Prozent)

Die Ergebnisse stammen aus einer umfassenden Befragung, die in neun europäischen Ländern unter fast 5.000 Arbeitnehmern durchgeführt wurde, darunter 500 aus Österreich. Diese Studie unterstreicht nicht nur die Akzeptanz von KI-Anwendungen, sondern auch das Potenzial, das diese Technologien für die Zukunft bieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Anstieg der Nutzung von KI-Anwendungen in Europa und insbesondere in Österreich sowohl ein Zeichen für den technologischen Fortschritt als auch für die positive Einstellung der Benutzer zu diesen Technologien ist. Die zunehmende Verbreitung und die positive Nutzererfahrung deuten darauf hin, dass Künstliche Intelligenz eine integrale Rolle in der Zukunft der Arbeit und des Alltags spielen wird.

In einer Welt, die zunehmend von Technologie geprägt ist, bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Entwicklung von KI weiter entfaltet.