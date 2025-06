Österreichs Bodenverbrauch: Warum er kontinuierlich alarmierend hoch bleibt!

„Seit dem Jahr 2002 hat sich der Bund ein Limit von 2,5 Hektar pro Tag gesetzt, doch dieses Ziel wurde in jedem Jahr deutlich verfehlt“, so Experten äußern sich besorgt über die aktuelle Situation. Im Durchschnitt gingen in den vergangenen zehn Jahren (2015-2024) täglich elf Hektar Boden verloren. Zum besseren Verständnis: Ein Hektar entspricht in etwa der Größe des Stephansplatzes in Wien, einem bedeutenden Platz im Herzen der Stadt.

Die Daten für 2023 und 2024 zeigen jedoch eine leichte Verbesserung im Bodenverbrauch, mit nur acht beziehungsweise sieben Hektar pro Tag. Dieser Rückgang wird laut Umweltschützern allerdings hauptsächlich durch einen Abbau von Erholungsflächen sowie einen wirtschaftlichen Abschwung verursacht. Die Aufgabe eines großen Teils der Bodenfläche hat weitreichende Konsequenzen für die Umwelt.

„Der hohe Bodenverbrauch ist eines der größten Umweltprobleme, die wir heute haben“, erklärte Hanna Simons vom WWF Österreich. „Er steigert nicht nur die Treibhausgas-Emissionen, sondern zerstört auch wertvolle CO2-Speicher.“ Die Zerstörung dieser CO2-Reservoire verstärkt die schon bestehenden Herausforderungen der Klimakrise zusätzlich. Insbesondere die Auswirkungen von Extremwetterereignissen wie Starkregen und Dürre verschärfen sich durch den fortschreitenden Verlust intakter Böden, die in der Lage sind, große Mengen Wasser zu absorbieren und zu speichern.

Wie wird der Boden konsumiert?

Laut der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) entfallen folgende Anteile auf verschiedene Nutzungsarten des Bodens:

Siedlungsflächen: ca. 61% (3.453 Quadratkilometer)

ca. 61% (3.453 Quadratkilometer) Verkehrsflächen: ca. 30% (1.720 Quadratkilometer)

ca. 30% (1.720 Quadratkilometer) Freizeitareale: ca. 330 Quadratkilometer

ca. 330 Quadratkilometer Ver- und Entsorgungsflächen: ca. 145 Quadratkilometer

Die Experten des WWF führen den übermäßigen Bodenverbrauch auf „jahrzehntelange Fehlentwicklungen in der Politik“ zurück. Es mangelt an effektiven Maßnahmen und einem klaren Handlungsplan, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken.

Das aktuelle Regierungsprogramm wird ebenfalls kritisiert, da es kaum spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung des übermäßigen Bodenverbrauchs enthält. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass mehrere geplante Projekte, wie große Straßenbauprojekte (z.B. die Lobau-Autobahn und die Bodensee-Schnellstraße), den Zielen des Bodenschutzes entgegenwirken.

Vorschläge zur Lösung

Um den Bodenverbrauch zu reduzieren, schlagen die Umweltschützer eine Reihe von Maßnahmen vor, darunter:

Start einer Entsiegelungs- und Begrünungs-Offensive

Bundesweite Gesetze für Naturschutz und Bodenschutz

Beschränkung des Straßenbaus

Förderung der Nutzung leerstehender Gebäude in Ortszentren

„Ein verbindliches Limit für die Flächeninanspruchnahme wäre entscheidend“, betont Simons. „Aktuell gibt es kein Instrument, das Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, eine Obergrenze einzuhalten.“

(S E R V I C E – Link zum WWF-Bericht: [Hier einfügen])

Zusammenfassung

Die übermäßige Versiegelung von Böden in Österreich bleibt ein kritisches Umweltproblem. Trotz leicht rückläufiger Zahlen in den Jahren 2023 und 2024 bleibt die Notwendigkeit dringend, strukturelle Änderungen und politische Maßnahmen umzusetzen, um Farstellungen zum Schutz unserer Böden zu etablieren. Nur durch ein koordiniertes Vorgehen kann ein nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen gewährleistet werden.