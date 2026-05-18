Österreichs erster Radpilgerweg: Wallfahrt auf zwei Rädern nach Mariazell

Erster Radpilgerweg Österreichs nach Mariazell eröffnet

In Österreich ist ein neuer Radpilgerweg offiziell eröffnet worden, der als erster seiner Art im Land bezeichnet wird. Ziel aller Routen ist der Wallfahrtsort Mariazell, der seit Jahrhunderten als beliebtes Pilgerziel gilt.

Der Radpilgerweg wurde von der Erlebnisregion Hochsteiermark umgesetzt und am Bahnhof Mürzzuschlag präsentiert und eingeweiht. Er umfasst vier Touren mit einer Gesamtstrecke von rund 250 Kilometern.

Vier Routen, ein Ziel

Die vier Touren sind jeweils zwischen 50 und 80 Kilometer lang und können laut Angaben binnen weniger Stunden bewältigt werden. Alle Strecken beginnen bei Bahnhöfen und enden in Mariazell. Für Pilger steht dort ein Shuttlebus zur Verfügung, der zurück zum Ausgangspunkt der Reise fährt.

Als Startmöglichkeiten werden unter anderem der steirische Semmering, der Murradweg und die Fischbacher Alpen genannt. Die Wege führen vom jeweiligen Bahnhof aus über Landesradwege sowie über Mountainbike- und Gravel-Strecken.

Kombination von Radfahren und Spiritualität

Die Touren verlaufen an spirituellen Orten wie Kirchen, Marterln und Pilgersymbolen vorbei. Laut Mountainbikekoordinator Markus Pekoll vom Land Steiermark können auf den Routen vorhandene Trails eingebaut werden. Zudem sei die Nutzung asphaltierter Freizeitradwege möglich.

Ute Gurdet wird als Vertreterin der Erlebnisregion Hochsteiermark genannt, Elisabeth Zienitzer als Projektkoordinatorin von WEGES. Der Beitrag zur Eröffnung des Radpilgerwegs wurde am 18. Mai 2026 veröffentlicht.