Österreichs Millionärs-Club: Warum die Zahl der Dollar-Millionäre sinkt!

Das Vermögen der österreichischen Dollar-Millionäre beläuft sich auf über 461 Milliarden Dollar, was aktuell 403,71 Milliarden Euro entspricht. Diese Summe zeigt einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als Österreich noch über 471,4 Milliarden Dollar verfügte. 2022 waren in Österreich etwa 169.600 Austro-Millionäre registriert, die insgesamt auf ein Vermögen von 469,1 Milliarden Dollar kamen.

Die Analyse des Vermögens basiert auf dem jährlich seit 1997 veröffentlichten „World Wealth Report“ von Capgemini. In diesem Bericht werden verschiedene Anlageklassen berücksichtigt:

Aktien

Festverzinsliche Wertpapiere

Alternative Investments (z. B. privates Beteiligungskapital)

Bargeld

Immobilien (sofern diese nicht selbst genutzt werden)

Es ist wichtig zu beachten, dass Kunstsammlungen und Gebrauchsgüter wie Autos und Schmuck nicht in die Berechnungen einfließen.

Ein Grund für den globalen Rekordwert – seit der ersten Auswertung im Jahr 1997 – ist laut Capgemini die positive Entwicklung an vielen Aktienmärkten. Auch das Gesamtvermögen der vermögenden Bevölkerung stieg auf einen Rekordwert von 90,5 Billionen Dollar (79,3 Billionen Euro), was einem Zuwachs von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders der Anstieg der Vermögen in den USA war ausschlaggebend:

Globale Verteilung der Dollar-Millionäre

Die Vereinigten Staaten führen mit 7,993 Millionen Dollar-Millionären deutlich die Liste an, verglichen mit 7,431 Millionen im Vorjahr. Die Top 3 der Dollar-Millionäre setzt sich wie folgt zusammen:

Vereinigte Staaten: 7,993 Millionen Japan: 3,99 Millionen (Vorjahr: 3,77 Millionen) Deutschland: etwa 1,6 Millionen

Zusammen mit China machen diese vier Länder beinahe zwei Drittel (64,5 Prozent) der weltweiten Dollar-Millionäre aus.

Wirtschaftliche Bedeutung und Einfluss

Die Auswertung des „World Wealth Reports“ deckt insgesamt 71 Länder ab, die mehr als 98 Prozent des globalen Bruttonationaleinkommens und 99 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung repräsentieren. Die Daten verdeutlichen den Einfluss dieser Länder auf die globale Wirtschaft und die Vermögensverteilung.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt der Bericht von Capgemini einen dramatischen Einblick in die Entwicklung des Vermögens der Dollarmillionäre, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Der stetige Anstieg der Vermögen, insbesondere in den USA, reflektiert die Dynamik der globalen Märkte und die wachsende Kluft zwischen Wohlstand und Armut. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Trends in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden.