Österreichs Zucker-Alarm: Jahresration bereits bis zum 3. August verbraucht!

In Österreich konsumieren Erwachsene im Durchschnitt fast 92 Gramm freien Zucker pro Tag. Dies geht aus aktuellen Berichten der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. „Freier Zucker“ bezieht sich auf alle Zuckerarten, die Lebensmitteln und Getränken zugesetzt werden, sowie auf Zuckervarianten, die in Honig, Sirup, Fruchtsaftkonzentraten und Fruchtsäften vorkommen. Eine erschreckende Tatsache ist, dass bereits ein Glas Limonade bis zu 32,5 Gramm Zucker enthalten kann, was unser tägliches Limit schnell überschreitet.

Um auf den übermäßigen Zuckerkonsum und die damit verbundenen gesundheitlichen Folgen aufmerksam zu machen, rief die Organisation Foodwatch den „Sugar-Overload-Day“ ins Leben. Die Konsequenzen sind „gravierend“, denn laut Foodwatch sind in Österreich ca. 3,7 Millionen Erwachsene übergewichtig. Die Problematik ist nicht nur auf die Erwachsenen beschränkt: Statistiken zeigen, dass jedes vierte Mädchen und jeder dritte Bub im Volksschulalter bereits an Übergewicht leiden.

Gesundheitliche Risiken durch übermäßigen Zuckerkonsum

Typ-2-Diabetes

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Bestimmte Krebsarten

Fettlebererkrankungen

Karies und andere Zahnprobleme

Zucker versteckt sich oft in Lebensmitteln, in denen man ihn nicht auf den ersten Blick vermuten würde. Besonders Produkte, die speziell für Kinder hergestellt werden, sind häufig überzuckert. Diese Problematik führt zu einer hohen Zuckermenge, die schnell konsumiert wird, ohne dass die Verbraucher sich dessen bewusst sind.

Foodwatch kritisiert die aktuelle Lebensmittelpolitik scharf und fordert dringende politische Maßnahmen. Dazu gehören:

Die Einführung einer Zuckersteuer, insbesondere auf gesüßte Getränke

Die Abschaffung der Umsatzsteuer auf Obst und Gemüse

Die Einführung einer klaren Nährwertkennzeichnung, wie dem Nutri-Score, um Verbraucher besser informieren zu können

Die Durchsetzung solcher Maßnahmen könnte helfen, den übermäßigen Zuckerkonsum in der Bevölkerung zu reduzieren und somit viele Gesundheitsrisiken zu minimieren. Ziel ist es, das Bewusstsein für gesunde Ernährung zu schärfen und den Zugang zu gesundheitlich wertvollen Lebensmitteln zu erleichtern. In einer Zeit, in der die Zahl der Fettleibigen stetig steigt, sind solche Maßnahmen unerlässlich, um künftigen Generationen einen gesünderen Lebensstil zu ermöglichen.

Zusammenfassung

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Überkonsum von Zucker ein ernstes Problem darstellt, das sowohl Erwachsene als auch Kinder betrifft. Um die damit verbundenen Gesundheitsrisiken zu bekämpfen, sind politische Maßnahmen und ein verstärktes Bewusstsein für gesunde Ernährung unerlässlich. Nur so kann langfristig eine positive Veränderung erreicht werden.